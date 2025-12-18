ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति जारी!, मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा, बोले- 'AAP ने कुछ नहीं किया...'

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जनता से सहयोग करने और सरकार की एडवाइजरी मानने की अपील की.

दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा
दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 18, 2025 at 2:32 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. अब दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछली AAP सरकार प्रदूषण से जुड़े किसी भी काम को पूरा करने में "नाकाम" रही है.

दरअसल, राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में बढ़ोतरी के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण की चिंताओं के बीच, प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उन कामों की एक बड़ी लिस्ट पेश की, जिन्हें पिछली आप सरकार को पूरा करना चाहिए था. उन्होंने कहा, "अगर AAP सरकार ने इनमें से आधे काम भी किए होते, तो हमें सिर्फ़ बचे हुए काम करने पड़ते. लेकिन केजरीवाल और AAP सरकार ने पिछले 11 सालों में एक भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से अभी इस समस्या से निपटने में दिक्कतें हो रही है.''

प्रदूषण को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा (ETV Bharat)

"दिल्ली में प्रदूषण की समस्या चार महीने में या छह महीने में हल नहीं होगी. यह धीरे-धीरे कई सालों में कम होगी. हम दिल्ली के लोगों पर कोई सख्त नियम या शर्तें नहीं थोपना चाहते. इसके लिए, दिल्ली के लोगों को हमारे साथ सहयोग करना होगा और दिल्ली सरकार द्वारा जारी किसी भी एडवाइजरी का पालन करना होगा."- प्रवेश वर्मा, मंत्री, दिल्ली

प्रवेश वर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए गए कामों में कचरे के पहाड़ों को हटाना, पार्क बनाना, फुटपाथों की मरम्मत, ई-कचरा प्रबंधन, यमुना नदी की सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सड़कों की सफाई और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण की समस्या एक साल में पैदा नहीं हुई है और यह बहुत पहले से चली आ रही है. दिल्ली में भाजपा की सरकार पिछले 9 महीनों से है. 20 फरवरी, 2025 से दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री राजधानी की सड़कों पर हैं. दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही है.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने आगे कहा, "अगर केजरीवाल ने थोड़ा भी काम किया होता, तो हमें सिर्फ़ बचा हुआ काम करना पड़ता. बदकिस्मती यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है." बता दें कि मंत्री प्रवेश वर्मा की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सख़्त पाबंदियां लागू है. ज्ञात हो कि गुरुवार सुबह 8 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 358 रहा, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है.

