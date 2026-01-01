ETV Bharat / state

पेसा पर सियासत: दीपक प्रकाश ने नियमावली सार्वजनिक करने की दी चुनौती, सत्तापक्ष ने कहा- फैलाया जा रहा भ्रम

रांची: कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार अब तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं किया है जाहिर तौर पर पेसा को लेकर सियासत जारी है. विपक्ष सरकार को इस बहाने घेरने में जुटी है वहीं सत्तारूढ़ दल बचाव करने में लगी है. बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री से इसे सार्वजनिक करने की चुनौती दी है.

दीपक प्रकाश ने कहा कि 1996 में भारत के संसद से जनजाति क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से पेसा एक्ट बनाया गया था जिसके आधार पर राज्य में पंचायत चुनाव हुए. वर्तमान राज्य सरकार ने पेसा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी तो दी है मगर इसमें क्या है इसे जानने का हक राज्य की जनता को है ऐसे में इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया जाना उचित नहीं है.

दीपिक प्रकाश और प्रदीप यादव का बयान (ETV Bharat)

इधर, पेसा के मुद्दे पर विपक्ष के हमले से बचाव के लिए सत्तारूढ़ दल जेएमएम-कांग्रेस-राजद उतर आया है. सरकार के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस भाजपा पर पलटवार किया है. पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि कैबिनेट में जो चीजें पास हो जाती है वह सार्वजनिक होता ही है. आखिर भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों है. उन्होंने भाजपा पर भ्रम और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया है.

23 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट में पेसा नियमावली पर लगी थी मुहर