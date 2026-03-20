पालम अग्निकांड पर सियासत गरम; सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
पालम अग्निकांड में नौ लोगों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है.
Published : March 20, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत के बाद अब मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है. आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि “अपनी बदनामी छुपाने के लिए सरकार ने लोगों की जान नहीं बचाई.” उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक लापरवाही और राहत कार्यों में बाधा के कारण यह त्रासदी और भयावह बन गई.
सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि आग लगने के दौरान फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, जिससे बचाव कार्य प्रभावित हुआ. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग खुद आगे आए और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जमीन पर गद्दे बिछाने का प्रयास करना चाहते थे, ताकि ऊपर से कूदकर लोग अपनी जान बचा सकें. उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को हटाने की अनुमति नहीं दी गई. भारद्वाज ने कहा कि “अगर गाड़ी हटा दी जाती तो गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी.” उन्होंने कहा कि तीसरी मंजिल की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं थी कि कूदने पर जान न बच सके.
मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी शर्म करो। एक परिवार के 9 लोग मर गए और तुम गंदी राजनीति कर रहे हो।— AAP (@AamAadmiParty) March 20, 2026
हमें कल से गालियाँ दी जा रही हैं। लोगों की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है।
बीजेपी सरकार इतनी सेंसरशिप कर रही है कि जो लोग मर गए, उनके अंतिम संस्कार की वीडियो तक… pic.twitter.com/HPYET2E1gB
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार को डर था कि अगर स्थानीय लोगों के प्रयासों से बच गए तो उसकी फायर ब्रिगेड की नाकामी उजागर हो जाएगी. इसी कारण बचाव के वैकल्पिक प्रयासों को रोका गया. इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई. मृतकों में छोटे बच्चे भी शामिल थे.
शोकसभा में हंगामे के आरोप
सौरभ भारद्वाज ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर शोकसभा में हंगामा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे तो वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की की गई.
वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही लोगों की मौत हो गई थी।— AAP (@AamAadmiParty) March 20, 2026
वीरेंद्र सचदेवा जी के घर में भी बच्चे हैं, वो इतना तो ना गिरें, थोड़ी तो शर्म कर लें।
बीजेपी सरकार की कोशिश है कि जो लोग मरे हैं, उन्हीं पर सारा दोष डाल दिया जाए।
— @Saurabh_MLAgk, दिल्ली… pic.twitter.com/RWH6x3XRGD
सबूत दबाने की कोशिश का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मौके पर मौजूद लोगों को वीडियो बनाने से रोका गया और पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की. उनका कहना है कि इससे साफ होता है कि सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी घटना के दौरान “सेंसरशिप” जैसा माहौल बनाया गया, ताकि प्रशासनिक विफलता उजागर न हो सके.
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ दिल्ली प्रदेश संयोजक @Saurabh_MLAgk जी ने कफ़न ख़रीदकर अपने सिर पर बाँधा—— AAP (@AamAadmiParty) March 20, 2026
“कल बीजेपी की गुंडागर्दी के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी शेर की तरह शोक सभा में गए।
हमने सिर पर कफ़न बाँध लिया है। हम बीजेपी के गुंडों से नहीं डरने वाले… pic.twitter.com/YWxEkw6A0f
सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर पलटवार
सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेताओं के बयानों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार अब इस घटना का दोष मृतकों पर ही डालने की कोशिश कर रही है, जैसा कि पहले भी अन्य मामलों में हुआ है. उन्होंने जनकपुरी के एक पुराने हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी. भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब किसी भी दबाव में नहीं आएगी. उन्होंने भाजपा पर “गुंडागर्दी” करने का आरोप लगाया है. सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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