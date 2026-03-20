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पालम अग्निकांड पर सियासत गरम; सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पालम अग्निकांड में नौ लोगों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है.

दिल्ली में पालम अग्निकांड पर सियासत तेज
दिल्ली में पालम अग्निकांड पर सियासत तेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 6:58 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत के बाद अब मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है. आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि “अपनी बदनामी छुपाने के लिए सरकार ने लोगों की जान नहीं बचाई.” उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक लापरवाही और राहत कार्यों में बाधा के कारण यह त्रासदी और भयावह बन गई.

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि आग लगने के दौरान फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, जिससे बचाव कार्य प्रभावित हुआ. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग खुद आगे आए और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जमीन पर गद्दे बिछाने का प्रयास करना चाहते थे, ताकि ऊपर से कूदकर लोग अपनी जान बचा सकें. उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को हटाने की अनुमति नहीं दी गई. भारद्वाज ने कहा कि “अगर गाड़ी हटा दी जाती तो गद्दे बिछाकर कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी.” उन्होंने कहा कि तीसरी मंजिल की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं थी कि कूदने पर जान न बच सके.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार को डर था कि अगर स्थानीय लोगों के प्रयासों से बच गए तो उसकी फायर ब्रिगेड की नाकामी उजागर हो जाएगी. इसी कारण बचाव के वैकल्पिक प्रयासों को रोका गया. इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई. मृतकों में छोटे बच्चे भी शामिल थे.

शोकसभा में हंगामे के आरोप

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर शोकसभा में हंगामा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे तो वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की की गई.

सबूत दबाने की कोशिश का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मौके पर मौजूद लोगों को वीडियो बनाने से रोका गया और पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की. उनका कहना है कि इससे साफ होता है कि सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी घटना के दौरान “सेंसरशिप” जैसा माहौल बनाया गया, ताकि प्रशासनिक विफलता उजागर न हो सके.

सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर पलटवार

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेताओं के बयानों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार अब इस घटना का दोष मृतकों पर ही डालने की कोशिश कर रही है, जैसा कि पहले भी अन्य मामलों में हुआ है. उन्होंने जनकपुरी के एक पुराने हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी. भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब किसी भी दबाव में नहीं आएगी. उन्होंने भाजपा पर “गुंडागर्दी” करने का आरोप लगाया है. सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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