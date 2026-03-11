ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर घमासान, भूपेश और बैज ने विष्णुदेव सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा "दुर्ग में अफीम की खेती का खुलासा महज शुरुआत थी. बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफीम समेत सूखे नशे का कारोबार सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के संरक्षण में चल रहा है. दुर्ग में जिस भाजपा नेता के खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई, उसे सरकार ने मुख्य आरोपी तक नहीं बनाया. यह खेल बड़ा है. पूरी भाजपा इस नशे के कारोबार में लिप्त है."

रायपुर: दुर्ग जिले के बाद अब बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में भी अफीम की खेती पकड़े जाने का मामला सामने आया है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में नशे का कारोबार सत्ता के संरक्षण में चल रहा है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस मामले में भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि दुर्ग के समोदा में अफीम की खेती के खुलासे के बाद अब बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गांव में भी अफीम की खेती पकड़ी गई है. बैज का कहना है कि इससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश को नशे का गढ़ बनाने की कोशिश हो रही है. सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना खुलेआम अफीम की खेती संभव नहीं है.

डिजिटल गिरदावली रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल

दीपक बैज ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुर्ग जिले के समोदा में जिस जमीन पर अफीम की खेती पकड़ी गई, डिजिटल गिरदावली रिपोर्ट में उस जमीन पर मक्का और गेहूं की खेती दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि इससे साफ संकेत मिलता है कि सत्ता के संरक्षण में ही अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं.

नशे के मामले बढ़ने का आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में नशीली दवाइयों, प्रतिबंधित गोलियों और सूखे नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है.दीपक बैज ने दावा किया कि पिछले 13 महीनों में नारकोटिक्स के 2599 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सोशल मीडिया के जरिए उजागर हुए.बैज ने आरोप लगाया कि सरकार का इंटेलिजेंस और प्रशासन इस मामले में पूरी तरह मौन है और कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है.

युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर भी उठे सवाल

कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रदेश में 10 से 17 साल तक के लाखों नाबालिग सूखे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं.बैज का आरोप है कि शराब, गांजा, अफीम और हेरोइन जैसे नशों के कारण प्रदेश की युवा पीढ़ी में नशे की लत महामारी का रूप ले रही है, लेकिन सरकार इसे रोकने के बजाय संरक्षण दे रही है.

भाजपा नेता विनायक ताम्रकार गिरफ्तार, अफीम के खेतों और भाई की दुकान पर बुलडोजर

दुर्ग में अफीम की खेती के खुलासे के बाद भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. मंगलवार को विनायक ताम्रकार के भाई बृजेश ताम्रकार के अवैध दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. अफीम के पौधों को नष्ट किया गया है. दुर्ग पुलिस के अनुसार लगभग डेढ़ एकड़ में अफीम के पौधे लगाए गए थे, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये हैं.