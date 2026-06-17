शिवनंदनपुर में शपथग्रहण पर सियासत, कांग्रेस के पार्षद अलग से लेंगे शपथ
कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर का कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में नाम नहीं होने पर जताया एतराज, SDM को भी सौंपा ज्ञापन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 2:01 PM IST
सूरजपुर: जिले के नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच भारी राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. दोनों पार्टियां इस मामले में आमने-सामने आ गई हैं. समारोह में प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहने वाले हैं तो ऐसे में कांग्रेस ने कार्यक्रम से अलग शपथग्रहण करने कि बात कही है.
कांग्रेस क्यों कर रही है विरोध?
हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस के 8 पार्षद जीतकर आए हैं, जबकि भाजपा के अध्यक्ष समेत 7 पार्षद जीते हैं. कांग्रेस का आरोप है कि उनके ज्यादा पार्षद जीतने के बावजूद कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र (इनविटेशन कार्ड) में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं लिखा गया है. कांग्रेस इसे अपना अपमान मान रही है.
SDM को ज्ञापन भी सौंपा
ऐसे में कांग्रेस के जिला महामंत्री संजय डोसी ने कहा कि 8 पार्षद कांग्रेस के विजयी हुए हैं लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर का कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में नाम नहीं है. इसे लेकर हमने SDM को ज्ञापन सौंपा है.
कांग्रेस के पार्षद अलग से नगर पंचायत में शपथ लेंगे- संजय डोसी, कांग्रेसजिला महामंत्री
बीजेपी का जवाब
इस मुख्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं. भाजपा के दिग्गज नेता भीमसेन गोयल का कहना है कि जब मुख्यमंत्री और मंत्री आ रहे हैं, तो सरकारी नियम (प्रोटोकॉल) उन्हीं के हिसाब से तय होगा. उन्होंने साफ कहा कि सरकारी आदेशों के तहत नियमों का पालन हो रहा है, और कांग्रेस को अलग शपथ लेनी है तो यह उनका फैसला है.