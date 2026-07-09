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नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन पर सियासत जारी, आमने-सामने हुआ सत्तापक्ष-विपक्ष

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन पर सियासत जारी है. विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

National Stakeholders Consultation
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन में सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
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रांची: हेमंत सरकार द्वारा आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन पर सियासत तेज हो गई है. प्रमुख विपक्षी दल भाजपा सरकार को घेरने में जुटा है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसकी सराहना कर रहा है.

भाजपा का आरोप-झूठे सपने दिखाकर ठगना बंद करें

भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा निशाना साधा. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री झारखंड की जनता को झूठे सपने दिखाकर ठगना बंद करें. उन्होंने कहा, "सबसे बड़ा धोखा वही होता है, जब जनता को सुनहरे सपने दिखाए जाएं और फिर उन्हें बीच रास्ते में ही तोड़ दिया जाए."

बीजेपी और कांग्रेस नेता के बयान (ETV Bharat)

संदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया, लेकिन लाखों युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं. महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया गया, लेकिन प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. अब सरकार नए उद्योगों और निवेश का सपना दिखा रही है, जबकि धरातल पर स्थिति पूरी तरह अलग है.

वित्त मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल

प्रवक्ता ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि निवेश संबंधी स्टेकहोल्डर्स मीट में दूसरे विभागों के मंत्री उपस्थित थे, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में रहते हुए इस महत्वपूर्ण बैठक से दूर रहे. इससे प्रतीत होता है कि होटल ताज में हुई यह मीट केवल लोगों के साथ छलावा है.

सात वर्षों का हिसाब मांगती है भाजपा

भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सात वर्षों का हिसाब मांग रही है. संदीप वर्मा ने पूछा कि उनके कार्यकाल में झारखंड में कितने बड़े उद्योग स्थापित हुए और उनसे कितने स्थायी रोजगार सृजित हुए. सरकार वर्षों से निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का दावा करती रही है, लेकिन उद्योग जगत अभी भी प्रक्रियाओं की जटिलता और देरी की शिकायत करता है. मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए क्या सुधार किए गए और उनका क्या परिणाम सामने आया.

कांग्रेस का पलटवार, कहा- हाथी उड़ाने वाली बात याद करें

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन को लेकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पलटवार किया. प्रदेश कांग्रेस महासचिव शमशेर आलम ने कहा कि भाजपा को यह याद करना चाहिए कि जब रघुवर दास शासन में "हाथी उड़ाने" की बात कही गई थी.

शमशेर आलम ने कहा, "भाजपा को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए." वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अनुपस्थिति पर उन्होंने जवाब दिया कि उनका कोई निजी कार्यक्रम रहा होगा, जिस वजह से वे शामिल नहीं हो सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेश बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उससे आने वाले समय में काफी लाभ होगा और झारखंड के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा.

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