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निवेश पर राजनीति: 99 हजार करोड़ से अधिक के 14 एमओयू पर सियासत गर्म, जेएमएम ने सराहा तो भाजपा ने मांगा जवाब

रांची: नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन के माध्यम से झारखंड में निवेश के द्वार खुलने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल को बड़ी पहल करार देते हुए राज्य में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई है.

जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ सफलता हासिल हुई है और यह सिर्फ पहल ही नहीं बल्कि ठोस प्रयास था, जिसमें सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन में बड़ी कंपनियों के साथ 14 एमओयू हुए हैं और करीब 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सहमति बनी है. अब युवा झारखंड चलेगा नहीं, रेंगेगा नहीं, बल्कि दौड़ेगा.

मनोज पांडे ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड विरोधी विपक्ष नकारात्मक सोच वाला है. उसकी बात करना उचित नहीं है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दावोस यात्रा के दौरान भी बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं. जनता को बताना चाहिए कि जमीन पर कितना काम हो पाया. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि दावोस यात्रा में हुए खर्च और उसका फलाफल क्या निकला, यदि सरकार नहीं बता पाती है तो कहीं ना कहीं यह घूमने और शहर सपाटे करने का एक इवेंट के रूप में माना जाना चाहिए. इसी तरह इस बार भी जो नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट सरकार ने किया है, उसका फलाफल कुछ भी नहीं निकलेगा.