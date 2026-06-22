सरकार, शराब और सियासत : शराब की कमाई से ही महतारी वंदन, तो शराबबंदी कैसे , क्या दामन ही दागदार है
छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर बयानबाजी चरम पर है.नशा ही नाश का मूल है,लेकिन वही विकास की आस भी है, भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 22, 2026 at 12:19 PM IST
रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब वाली सियासत का रंग जम गया है. शराब के जमें इस सियासी माहौल वाले रंग में बयान भी खूब चकाचक आ रहे हैं. इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हैं. दरअसल इस माहौल के बनने के पीछे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का राहुल गांधी को लेकर दिया गया बयान है.आईए सबसे पहले जानते हैं उस बयान को जिसने शराब और फिर सियासत के रंग को गहरा करने का काम किया है.
शराब पर बयानबाजी को लेकर आया उबाल
छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया था कि जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरै पर आएं तो कांग्रेस के लोग शराब से उनका पैर धोएं. केदार कश्यप के इस तीखे तीर का जवाब आना तय था, लिहाजा कांग्रेस ने भी अपनी तरकश से तीर निकाला और जवाबी हमला कर दिया. कांग्रेस ने साय सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता को उनके घर तक शराब पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है. शराब को पैर से मारकर गिरा दिया जाए तो ये समाज के लिए ठीक है. लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है,तब से शराब की नई दुकानों को खोलना और कमाई करने का काम सरकार कर रही है. जो छत्तीसगढ़ के लोगों के नाश करने का काम है.
क्या बोले थे केदार कश्यप
21 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर केदार कश्यप ने बयान दिया था . छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी का स्वागत कांग्रेसियों को शराब से उनका पैर धोकर करना चाहिए. क्योंकि 5 सालों तक उनकी जो सरकार चली वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रही. इस पूरे मुद्दे की शुरुआत राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रस्तावित दौरे और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी आ रहे हैं तो राजनीतिक प्रतिक्रिया का होना लाजिमी है.
'शराब घोटाला का प्रशिक्षण देंगे राहुल'
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए कांग्रेस के तरफ से लांच की जा रही यह बड़ी योजना है. तो संभव है कि बीजेपी को इसके लिए कोई न कोई रणनीति अपनानी होगी. बयानों की इस कड़ी में वन एवं पर्यावरण मंत्री के केदार कश्यप ने कह दिया कि 5 सालों तक चली भूपेश बघेल की सरकार में शराब घोटाला हुआ. पूरी सरकार घोटाले में पड़ी रही.अब राहुल गांधी जब प्रशिक्षण का कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं तो कांग्रेस के सभी लोगों को यह बताएंगे कि शराब घोटाला कैसे किया जाता है, इसका प्रशिक्षण देंगे. केदार कश्यप ने कहा कि मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों को राहुल गांधी का स्वागत उनका पैर धोकर करना चाहिए.
आबकारी मंत्री के बयान ने आग में डाला घी
शराब को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी थी.वहीं आबकारी मंत्री के ताजा बयान ने इस आग को और भी ज्यादा सुलगाने का काम कर दिया. आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शराब की बिक्री से महतारी वंदन का पैसा जाता है. शराब नहीं बिकेगी तो विकास कहां से होगा.यानी यदि छत्तीसगढ़ की सरकार शराब नहीं बेचेगी तो खजाना का माल कैसे भरेगा और यदि खजाना नहीं भरा तो जनता में बंटेगा कैसे. अब सरकार की इस शराब वाली सियासत ने छत्तीसगढ़ महतारी के पूरे दामन को ही दागदार करने का काम कर दिया है.
शराब बंद हुई तो रुक जाएगा महतारी वंदन का पैसा
राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने पर शराब से पैर धोने के मामले में शुरु हुई राजनीति सरकार की कमाई तक पहुंची. आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने महतारी वंदन सहित सभी योजनाएं शराब की कमाई से चलने पर जोर दिया. मंत्री जी ने कहा कि यदि शराब की बिक्री बंद हुई तो कई विकास की योजनाएं बंद हो जाएगी. आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन के लिए पैसा शराब की बिक्री से आता है.छत्तीसगढ़ में माइनिंग और शराब से सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को मिलता है. सरकार राज्य में जो भी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना चलाती है, उस पर खर्च करने के लिए पैसे का बड़ा हिस्सा आबकारी विभाग से ही आता है.
अफीम के नशे में हैं मंत्री
21 जून को राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप के बयान के बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो बयान केदार कश्यप ने दिया है वह अभद्रता है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी के संदर्भ में केदार कश्यप का बयान बेहद ही आपत्तिजनक और निंदनीय है. यह बयान बीजेपी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है. देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कोई मंत्री अफीम के नशे में ही कर सकता है.
'ढाई साल में शराबी राज्य बना छत्तीसगढ़'
बीजेपी अपने मंत्री के इस अभद्र बयान के लिए माफी मांगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है.ढाई सालों में बीजेपी ने इसे नशे और शराब का गढ़ बना दिया. अफीम की, गांजे की खेती हो रही, अवैध शराब बिक रही, पहले हम अपने मेहमानों को धान से तौलकर स्वागत करते थे, अब भाजपाई शराब से स्वागत की बात कर रहे. क्योंकि ढाई साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ की पहचान शराबी राज्य में बना दिया है.
महतारी वंदन पर बड़ा हमला
छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री अपने बयान में ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं महतारी बंदन का पैसा हो, सड़क निर्माण हो या जो दूसरे बड़े काम यहां चल रहे हैं उसे देने के लिए पैसे की जरूरत होती है. ऐसे में माइनिंग और शराब से जो राजस्व प्राप्त होता है उसे हम इस विकास कार्य योजना में लगाते हैं.
मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस सरकार ने जनता को और छत्तीसगढ़ को मयखाना बना दिया है.अगर शराब के मामले पर इनका अलग रूप है तो बिहार और गुजरात जैसे राज्य जो शराब बंदी किए हैं छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए. उन्होने कहा कि इस सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है. पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के नशे में डुबोकर यह सरकार बर्बाद कर रही है.
|आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत का शराब से बड़ा करीबी नाता रहा है. शराब बेचने और शराब से कमाई के मामले में छत्तीसगढ़ की कोई सरकार अछूती नहीं रही है. यह अलग बात है कि गलत तरीके से निकासी और कुछ खास हाथों के सिंडिकेट में जाने से भूपेश बघेल की सरकार में शराब घोटाले का एक मामला निकाल कर आया है जो आज भी जांच की जद में है. लेकिन शराब पर नियंत्रण और शराब से कमाई के मामले में कोई भी सरकार पीछे नहीं रहना चाहती है. वर्तमान में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा है तो उसका बड़ा हिस्सा शराब से कमाई का है.
नशा निषेध का सरकारी दावा
अब एक तरफ सरकार ये कहती है कि यदि शराब की बिक्री बंद हुई तो प्रदेश में चल रहे कई तरह के विकास कार्यों पर असर पड़ेगा.सीधा-सीधा ये कहे कि शराब के पैसों से खजाना भरा जा रहा है तो गलत ना होगा.ऐसे में शराब ही सरकार के राजस्व का बड़ा सहारा है.लेकिन दूसरी ओर यही सरकार प्रदेश को नशा मुक्त करने का दंभ भरती है. इसके लिए भी शहर से लेकर कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं.
1. शराब बंद करने की जागरुक- छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि शराब को लेकर लोगों को जागरुक किया जाएगा. इसके तहत 17 जून से 26 जून तक प्रदेशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन चल रहा है. इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर विभागों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चल रहा है. अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक कर नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है.इसे लेकर समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने बताया कि इस वर्ष “नशा मुक्त भारत अभियान-विकसित भारत की पहचान” थीम के अंतर्गत सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.
नशे के विरुद्ध जनभागीदारी को बढ़ावा देने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की गई है. सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे- शहला निगार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग
2. छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान - छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिनी योजना) के प्रभावी बनाने के लेकर बहुत बड़ी योजना बनी. तैयार मसौदे में सरकार शराब रोकने को नशामुक्त समाज के करने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है. इसे लेकर एक बैठक हुई इसमें समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा कहा कि 6 अक्टूबर 2023 को हुई बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसकी कार्य स्थिति की समीक्षा की गई. नई तैयारी में प्रत्येक विकासखण्ड की एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली नवीन ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन होगा जिससे नशामुक्ति अभियान को ग्रामीण स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर का होगा.इसके साथ ही राज्य के 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाने की दिशा में भी पहल की जाएगी. 5 नए नशामुक्ति केंद्र मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा जिलों में खोले जायेंगे.सरकार के तरफ से नशा मुक्त समाज बनाने के लिए बहुत बड़े प्रयास हो रहे हैं.सबसे महत्वपूर्ण मामला यह भी है कि यो दोनो योजनाए सरकार ने जून 2026 में ही तैयार की है- रणवीर शर्मा, संचालक,समाज कल्याण विभाग
नशे से नाश है लेकिन सरकार के लिए खास है- सरकार ने अपनी बेवसाइट पर जो संदेश जारी कर रखा है उसमें शराब बिक्री से आमदनी को राज्य के विकास का अहम हिस्सा माना है. यह किसी एक सरकार के समय का लेख नहीं है. राजनीति में शराब की बात चाहे जितनी हो लेकिन सरकार में शराब की बात सिर्फ कमाई के लिहाज से ही होती है भले ही इसका खामियाजा उसी राज्य की जनता को भुगतना पड़े.
कांग्रेस में गतिरोध ही सही लेकिन अपने बयान में दीपक बैज ने यह माना है कि उनकी सरकार में शराब के सिंडिकेट ने घोटाला किया, जिसकी जांच चल रही है लेकिन बीजेपी तो पूरे राज्य को ही शराबी बनाने में लगी है. सरकार ने अपनी बेबसाइट पर जो संदेश लिखा है उसे पढ़ लीजिए.
सारांश - प्रदेश के विकास एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इस विभाग को आबकारी कर से आय प्राप्त होता है. आबकारी आय मादक पदार्थों के उत्पादन, थोक विक्रय, फुटकर विक्रय, परिवहन पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आबकारी शुल्क, लायसेंस फीस, परिवहन शुल्क के रूप में प्राप्त होती है. प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 123 देशी मदिरा दुकानें, 355 कम्पोजिट मदिरा दुकानें एवं 167 विदेशी मदिरा दुकानें और 44 प्रीमियम मदिरा दुकानें कुल 689 मदिरा दुकानें संचालित हैं.
नोट- सारांश वाणिज्यकर(आबकारी विभाग) वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में लिखा गया है. सरकार की बेबसाइट से लिया गया है.
शराब से कमाई की बात शुरु हुई है तो सरकार अपनी कमाई के लिए क्या-क्या काम करती है इसके आंकड़े भी सरकार ने अपने अभिलेख में अंकित कर रखे हैं. सरकार हर साल शराब से कमाई से बढ़ाने को जुगाड़ में लगी रहती है. अब राजनीति शराब से पैर धोने को लेकर शुरु जरुर हुई है लेकिन सराकर के मुलाजिम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है पैसा कैसे आएं. चल रही सरकार के लिए पैसा आना चाहिए. इसके लिए सरकार के तरफ से प्रचार भी किया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए. अब वन मंत्री ने कांग्रेस से पैसा कैसे कमाया जाए इसका फार्मूला राहुल गांधी के पैर धोने को लेकर दे दिया. बस गनीमत यही रही कि शराब से पैर धोने की बात की.
शराब की बिक्री नहीं बढ़ी तो विकास भी नही बढ़ेगा
सरकार की कमाई की बात करें तो नशा से छत्तीसगढ़ को निकालने की योजना की बैठक तो होती है लेकिन उस पर काम नहीं होता. नशे से छत्तीसगढ़ को मुक्ति देने की योजना सरकार की मूल योजना में शामिल होती तो अब तक शराब की बिक्री को कम करने की रणनीति बनती. साल दर साल शराब की बिक्री को बढ़ाने की योजना नहीं बनती. हालांकि सरकार के आबकारी मंत्री के बयान ने साफ कर दिया की शराब का धंधा आगे नहीं बढ़ा तो छत्तीसगढ़ का विकास आगे नहीं बढ़ पाएगा.
नशा रोकने की दावा लेकिन खुलती गई दुकानें
छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी के शराब से पैर धोने के बयान को लेकर राजनीति में चर्चा और आरोप तेज हो गए. कांग्रेस के तरफ से यह भी कहा गया कि पीने के लिए साफ पानी नहीं दे पाने वाली सरकार इसी तरह की बात करेगी. शराब से नफरत की बात करना और शराब बंद करना दोनों अलग अलग बातें हैं. छत्तीसगढ़ के सरकारी शराब की दुकानों के आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार ने साल दर साल इसमें बढ़ोत्तरी ही की है.
21-22 की तुलना में 200 गुना बढ़ोत्तरी
सरकार ने शराब से मुक्ति को लेकर मौखिक चर्चा की है. लेकिन कमाई के जो काम हुए हैं वह जनता के हित के नहीं कहे जा सकते हैं. सरकार के शराब के दुकानों को खोलने की बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई जिस दुकान से होती है उसमें साल 2021-22 की तुलना में 2025-26 में लगभग दो सौ गुना से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है.
आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कम्पोजिट शराब की दुकानों की कुल संख्या 126 थी जो साल 2025-26 में बढ़कार 355 हो गई है. कुछ दुकानों में नीतिगत परिवर्तन किया गया, जिससे जनता को यह बताया जा सके कि सरकार काम कर रही है. प्रीमियम मदिरा दुकान की हालत भी उसी तरह से हैं. 2021-22 में प्रीमियम मदिरा दुकान की कुल संख्या 21 थी, जो 2025-26 में 44 हो गई है. चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो इस साल 29 नई दुकाने खोली गई हैं वहीं 205 बार और क्लव को शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है.
सीएम साय की नसीहत- मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर कांग्रेस के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राजनीति में सभी को बयानों में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए. राजनीति में दिया जाने वाला बयान जनता के बीच जाता है. कांग्रेस के लोग बयान में संयमित नहीं रहते हैं, यही वजह है कि जनता उन्हें नकारती जा रही है.
बयान को लेकर संयम रखना जरुरी
शराब और राजनीति में दिए जाने वाले बयान को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे दल के नेता के सम्मान की बात करते हैं लेकिन वास्तव में उसका मूल आधार जमीन पर आता ही नहीं है. शराब की राजनीति और शराब पर चल रहे बयानबाजी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि आय के सरकार की आबकारी नीति होती है लेकिन आबकारी नीति है सरकार की योजना के विकास का आधार बन जाए. यह पहली बार किसी सरकार के मंत्री का बयान आया है.उन्होंने कहा कि जिस योजना को सामने रखकर 2023 में बीजेपी की सरकार बनी थी उसके लिए पैसे का इंतजाम इस तरह से हो रहा है यह बड़ी अजीब बात है.
शराब से 1200 करोड़ की आय
वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि मैंने छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री का बयान सुना है.उसमें उन्होंने कहा कि आबकारी और माइनिंग के पैसे से विकास की योजनाएं चलती है. मुझे जहां तक जानकारी है 1 हजार से लेकर 12 सौ करोड़ के आसपास का आय आबकारी से छत्तीसगढ़ शासन को है. केवल महतारी वंदन की राशि को देख लें तो यह इससे पूरी हो रही है. इसकी विवेचना सरकार के लोग कर लें.
वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि सरकार जिन महिलाओं के शराब से पैसा कमाकर महतारी वंदन का पैसा दे रही है अगर उन्हीं महिलाओं से पूछा जाए कि क्या पूरे छ्त्तीसगढ़ के शराबी बनाकर आने वाले पैसे को आप लेंगी तो शायद सभी महिलाएं ऐसे पैसे को मना कर दें.वास्तव में राजनीति शुचिता की बात करने का काम सभी राजनीतिक दल करते हैं लेकिन हकीकत यही है वहां कुछ है नहीं.
बयान जनता के बीच ना बनें उपहास
जरुरत वाली राजनीति और बयान को तात्कालिक जगह मिल जाए इससे ज्यादा मकसद लेकर राजनीति नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं किस नीति को लेकर आ रहे हैं, बीजेपी को उसका उत्तर खोजना चाहिए ना कि कांग्रेस कैसे स्वागत करें इसकी सलाह देनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में खोली गई शराब की दुकानों की संख्या सरकार के विकास नीति का एक पैमाना है. कल कांग्रेस भी यह कह सकती है कि सरकार ने शराब की दुकान खूब खोले हैं तो उसे ले जाकर अपने अध्यक्ष के दिखा दीजिए और अपनी उपलब्धि गिना लीजिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी और काग्रेस के बयानों में ऐसी शालीनता रखनी चाहिए जो जनता के बीज राजनीति बयानबाजी का उपहास बनकर न खड़ा हो.
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