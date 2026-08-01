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आतंकी हमले में मजदूर की मौत मामला, कांग्रेस ने एक करोड़ का मांगा मुआवजा, सरकारी नौकरी देने समेत श्रमिक सुरक्षा की मांग

बलौदाबाजार : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों की मौत के बाद प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. कांग्रेस नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. साथ ही प्रदेश से हो रहे पलायन और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है.

औद्योगिक इकाईयों के बावजूद पलायन

कांग्रेस विधायक इंद्र कुमार साव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि कभी छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" और समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित होने के बावजूद स्थानीय युवाओं और मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिला औद्योगिक इकाइयों से घिरा हुआ है.जब उद्योग स्थापित हुए थे, तब लोगों ने इस उम्मीद के साथ विरोध छोड़ दिया था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज भी मजदूरों को रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है.

कांग्रेस ने एक करोड़ का मांगा मुआवजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1 करोड़ आर्थिक सहायता देने की मांग

इंद्र कुमार साव ने कहा कि ग्रामीण रोजगार के अवसर कम होने के कारण श्रमिकों को अपने गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है. गांवों में काम के अभाव के कारण लोग दूर-दराज राज्यों में रोजगार तलाशने के लिए मजबूर हैं और वहां भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है. कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मजदूरों की मौत एक गंभीर विषय है, जिस पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए. सरकार को ऐसी व्यापक योजना बनानी चाहिए जिससे श्रमिकों को अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार मिल सके.इंद्र कुमार साव ने मृतक मजदूरों के परिवारों के लिए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की.