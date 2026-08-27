ETV Bharat / state

UP में सरकारी नौकरियों की घोषणा पर घमासान, 'बहनजी' ने उठाए टाइमिंग पर सवाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कार्यक्रम में अगले छह माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. बसपा सुप्रीमो ने सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन भी कहा है कि यह चुनावी कदम ज्यादा लगता है. सरकार के शुरुआती कार्यकाल से ही लगातार नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन अब जब चुनाव का समय काफी करीब आ गया है तब इस तरह की घोषणाएं कर युवाओं को लुभाने का सरकार प्रयास कर रही है, जिससे लगता है कि नौकरी देने की घोषणा सरकार का चुनावी स्टंट है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.

मायावती का तंज: बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह माह में (विधानसभा आमचुनाव तक) एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. हालांकि विलम्ब से उठाया गया सही, लेकिन चुनावी कदम ज़्यादा लगता है. फिर भी वे नियुक्तियां पेपरलीक और भ्रष्टाचार के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जायें, तो यह सही होगा. यह चुनावी छलावा न साबित हों.

बसपा की मांग: मायावती ने इसके साथ ही लिखा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के आरक्षित पदों के बैकलाग पर भर्तियों के बारे में भी सरकारी घोषणा की लोगों को उत्सुकता से प्रतीक्षा है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि यहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर इन वर्गों के 6,800 अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति के लिये भूखे-प्यासे लगातार आन्दोलनरत हैं. उनके बारे में भी सरकार को पूरी सहानुभूतिपूर्वक जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें वास्तविक राहत सरकार ही दे सकती है.