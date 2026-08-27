UP में सरकारी नौकरियों की घोषणा पर घमासान, 'बहनजी' ने उठाए टाइमिंग पर सवाल
सरकार पर क्यों भड़कीं मायावती, जानिए क्या है पूरा माजरा?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 10:18 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कार्यक्रम में अगले छह माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. बसपा सुप्रीमो ने सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन भी कहा है कि यह चुनावी कदम ज्यादा लगता है. सरकार के शुरुआती कार्यकाल से ही लगातार नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन अब जब चुनाव का समय काफी करीब आ गया है तब इस तरह की घोषणाएं कर युवाओं को लुभाने का सरकार प्रयास कर रही है, जिससे लगता है कि नौकरी देने की घोषणा सरकार का चुनावी स्टंट है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.
मायावती का तंज: बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह माह में (विधानसभा आमचुनाव तक) एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. हालांकि विलम्ब से उठाया गया सही, लेकिन चुनावी कदम ज़्यादा लगता है. फिर भी वे नियुक्तियां पेपरलीक और भ्रष्टाचार के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जायें, तो यह सही होगा. यह चुनावी छलावा न साबित हों.
1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले छह महीने में (अर्थात विधानसभा आमचुनाव तक) एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हालाँकि विलम्ब से उठाया गया सही किन्तु चुनावी क़दम ज़्यादा लगता है, फिर भी वे नियुक्तियाँ पेपरलीक व भ्रष्टाचार आदि के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जायें तो यह…— Mayawati (@Mayawati) August 27, 2026
बसपा की मांग: मायावती ने इसके साथ ही लिखा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के आरक्षित पदों के बैकलाग पर भर्तियों के बारे में भी सरकारी घोषणा की लोगों को उत्सुकता से प्रतीक्षा है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि यहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर इन वर्गों के 6,800 अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति के लिये भूखे-प्यासे लगातार आन्दोलनरत हैं. उनके बारे में भी सरकार को पूरी सहानुभूतिपूर्वक जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें वास्तविक राहत सरकार ही दे सकती है.
स्कूल व्यवस्था सुधारने की मांग: इसके साथ ही बीएसपी यूपी सहित पूरे देश भर में स्कूली शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को समुचित तौर पर बेहतर बनाने की मांग लगातार करती रहती है, लेकिन संभवतः 'जेन-जी' व 'जेन-अल्फा' के दबाव में जो थोड़ी अनचाही हलचल सरकारी स्तर पर देखने को मिल रही है वह मामूली ही सही, लेकिन स्कूली शिक्षा में सुधार करने की सही नीयत से हो तो यह उचित होगा. इस क्रम में यहां लगभग 30 हज़ार जो सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. उन्हें दोबारा अच्छे तरीके से सक्रिय करने की व्यवस्था सरकार अविलम्ब करे तो यह भी जनहित में होगा.
बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को बसों में नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था से कहीं अधिक महिलाओं को हर क्षेत्र में शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न आदि से बचाने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के बारे में भी सरकारों को सही नीयत और नीति से कार्य करने की जरूरत है.
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