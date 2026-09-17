ETV Bharat / state

झीरमकांड फैसले पर सियासत : गृहमंत्री बोले जिनके पास सबूत हैं,वो NIA को जाकर दें, पांच साल खुद थे मुखिया

बस्तर : देश के सबसे बड़े राजनैतिक माओवादी झीरम घाटी मामले में NIA कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है. इसी बीच जगदलपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने झीरम घाटी फैसले को लेकर अपना बयान दिया है. उन्होंने मामले में आरोपियों की अलग-अलग कैटेगरी का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे आंकड़े स्पष्ट हैं. वहीं NIA की जांच पर सवाल उठाने और इसे लेकर राजनीति करने की कोशिश पर भी उन्होंने निशाना साधा है.





'झीरम कांड पर पूरे आंकड़े स्पष्ट हैं'

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि झीरम मामले में कुल 39 लोगों थे. इनमें 9 आरोपी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं. 11 पर ट्रायल चला और अब उस पर निर्णय आया है. जबकि 14 माओवादियों का पुनर्वास हो चुका है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग कैटेगरी के बावजूद पूरे आंकड़े स्पष्ट हैं.