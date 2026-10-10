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दुर्ग में सीएम के कार्यक्रम में बच्चों को बुलाने पर सियासत, घंटों बैठाने और व्यवस्थाओं पर कांग्रेस के सवाल, DEO ने दिया जवाब

दुर्ग कांग्रेस का आरोप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग भिलाई: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को शामिल किए जाने का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए छोटे-छोटे स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया गया. कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर को ज्ञापन सौंपते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

सरकारी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने बच्चों को बुलाने का आरोप कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल का आरोप है कि कार्यक्रम में शासकीय और निजी स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया. कांग्रेस का कहना है कि बच्चे सुबह करीब 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे. तेज गर्मी के बीच बच्चों के लिए पर्याप्त पानी और भोजन की व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया गया. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, कई बच्चे घर से लाया हुआ टिफिन खाने को मजबूर हुए. कांग्रेस ने कहा कि छोटे बच्चों को घंटों कार्यक्रम में बैठाए रखना बेहद गंभीर मामला है और इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की जाएगी.