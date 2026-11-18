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हिमकेयर में गड़बड़ियों पर CM सुक्खू एक और खुलासा, महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल ऑपरेशन के बिल

सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @HimachalAssembly )

सीएम सुक्खू ने सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, जयराम ठाकुर को हिमकेयर योजना में सामने आई अनियमितताओं से कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो लोग संलिप्त हैं, वे परेशान हो रहे हैं. मुख्यमंत्री के इस बयान के जरिए उन्होंने विपक्ष पर भी राजनीतिक हमला बोला. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि हिमकेयर योजना में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल के ऑपरेशन के बिल बनाए जाने जैसी गड़बड़ियां पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार के समय की हैं.

सदन में हिमकेयर पर फिर हंगामा गौरतलब है कि, हिमकेयर योजना में अनियमितताओं का मुद्दा इससे पहले भी विधानसभा में उठ चुका है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इससे पहले सदन में पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल सामने आने का मामला उठाया था. इस खुलासे ने भी प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी. उस समय योजना के तहत अस्पतालों में किए गए उपचार और ऑपरेशन के दावों तथा सरकारी खजाने से किए गए भुगतान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी. मुख्यमंत्री ने योजना में कथित फर्जीवाड़े और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए मामले की जांच की बात कही थी. 'महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल ऑपरेशन के बिल'