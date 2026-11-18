हिमकेयर में गड़बड़ियों पर CM सुक्खू एक और खुलासा, महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल ऑपरेशन के बिल
सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि, इस मामले में FIR दर्ज करवाई गई है. जांच के माध्यम से पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचा जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:41 AM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ा खुलासा किया. सीएम सुक्खू ने सदन में बताया कि योजना के तहत जहां पहले पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल सामने आए थे, वहीं अब महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल (अंडकोष) के ऑपरेशन के बिल बनाए जाने का मामला भी सामने आया है. मुख्यमंत्री के इस खुलासे के बाद हिमकेयर योजना एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है और अनियमितताओं की जांच की जा रही है. उन्होंने इन गड़बड़ियों को पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल से जोड़ते हुए सवाल उठाए.
सीएम सुक्खू ने सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, जयराम ठाकुर को हिमकेयर योजना में सामने आई अनियमितताओं से कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो लोग संलिप्त हैं, वे परेशान हो रहे हैं. मुख्यमंत्री के इस बयान के जरिए उन्होंने विपक्ष पर भी राजनीतिक हमला बोला. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि हिमकेयर योजना में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल के ऑपरेशन के बिल बनाए जाने जैसी गड़बड़ियां पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार के समय की हैं.
सदन में हिमकेयर पर फिर हंगामा
गौरतलब है कि, हिमकेयर योजना में अनियमितताओं का मुद्दा इससे पहले भी विधानसभा में उठ चुका है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इससे पहले सदन में पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल सामने आने का मामला उठाया था. इस खुलासे ने भी प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी. उस समय योजना के तहत अस्पतालों में किए गए उपचार और ऑपरेशन के दावों तथा सरकारी खजाने से किए गए भुगतान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी. मुख्यमंत्री ने योजना में कथित फर्जीवाड़े और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए मामले की जांच की बात कही थी.
'महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल ऑपरेशन के बिल'
अब महिलाओं के नाम पर पुरुषों के टेस्टिकल ऑपरेशन के बिल सामने आने के दावे ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने हिमकेयर योजना के तहत अस्पतालों की ओर से किए गए दावों, उपचार संबंधी रिकॉर्ड और भुगतान की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जांच के माध्यम से पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचा जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद जयराम ठाकुर और भाजपा की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर रहेगी. फिलहाल हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर विधानसभा के भीतर और बाहर सियासी टकराव तेज होता नजर आ रहा है.
मुख्यमंत्री के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार
वहीं, इस सीएम सुक्खू के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सुक्खू जी ने 4 साल में हिम केयर को सिर्फ बदनाम किया, नीयत साफ़ होती तो जांच करके दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते लेकिन जब भ्रष्टाचार हुआ नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे? जिस हिम केयर ने लोगों को जिंदगी बचाई मुख्यमंत्री उसी की जान लेने पर तुले हैं."
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