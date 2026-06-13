ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में खाद संकट पर चढ़ा सियासी पारा, विजय बघेल और रविंद्र चौबे में जुबानी जंग

साजा में सांसद विजय बघेल ने कहा कि विपक्ष द्वारा खाद की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है.खाड़ी देशों में युद्ध और भारतीय मालवाहक जहाजों पर हमले के कारण अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. इस वैश्विक संकट के बावजूद मोदी सरकार देश में खाद, पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होने दे रही है. मिट्टी को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे बेहतरीन विकल्प हर जगह सुलभ कराए हैं.

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है. दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद विजय बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए हैं. इस मुद्दे पर एक तरफ भाजपा ने खाद की कमी को विपक्ष का फैलाया भ्रम बताया है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को उग्र किसान आंदोलन की चेतावनी दी है.

छत्तीसगढ़ में खाद और बीज की किल्लत पर राजनीति (ETV BHARAT)

रासायनिक खाद वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसके अत्याधिक प्रयोग से दुष्परिणाम सामने आ रहे है लोग बीमार हो रहे है. असमय निधन भी हो रहा है.आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे खुद अपने कोटे की खाद का उठाव कर चुके हैं. जिसे आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं- विजय बघेल, बीजेपी सांसद, दुर्ग

पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार

पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सहकारी समितियों में समय पर खाद-बीज नहीं मिला, तो किसान सड़कों पर उतरेंगे.उन्होंने कहा कि किसान मौसम आधारित खेती करते हैं और उनके पास समय कम है. सबसे पहले किसानों को DAP खाद की जरूरत होती है. खाद-बिजली-पानी न मिलने से किसानों की कमर टूट चुकी है.उन्होंने याद दिलाया कि देश ने वह दौर भी देखा है जब हमें अमेरिका का लाल गेहूं खाना पड़ा था, इसलिए किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सरकार से हम मांग करते है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली पानी खाद बीज मिलना चाहिए- रविंद्र चौबे, पूर्व कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़

खाद और बीज की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है. इसके बावजूद धरातल पर स्थिति में क्या बदलाव आता है. यह देखने वाली बात होगी.