ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में खाद संकट पर चढ़ा सियासी पारा, विजय बघेल और रविंद्र चौबे में जुबानी जंग

छत्तीसगढ़ में खाद और बीज की कमी पर सियासी घमासान मच गया है. बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार चल रहा है.

Politics over fertilizer crisis in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में खाद संकट पर सियासत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है. दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद विजय बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए हैं. इस मुद्दे पर एक तरफ भाजपा ने खाद की कमी को विपक्ष का फैलाया भ्रम बताया है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को उग्र किसान आंदोलन की चेतावनी दी है.

सप्लाई चेन में वैश्विक संकट, पर देश में पर्याप्त स्टॉक- विजय बघेल

साजा में सांसद विजय बघेल ने कहा कि विपक्ष द्वारा खाद की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है.खाड़ी देशों में युद्ध और भारतीय मालवाहक जहाजों पर हमले के कारण अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. इस वैश्विक संकट के बावजूद मोदी सरकार देश में खाद, पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होने दे रही है. मिट्टी को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे बेहतरीन विकल्प हर जगह सुलभ कराए हैं.

छत्तीसगढ़ में खाद और बीज की किल्लत पर राजनीति (ETV BHARAT)

रासायनिक खाद वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसके अत्याधिक प्रयोग से दुष्परिणाम सामने आ रहे है लोग बीमार हो रहे है. असमय निधन भी हो रहा है.आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे खुद अपने कोटे की खाद का उठाव कर चुके हैं. जिसे आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं- विजय बघेल, बीजेपी सांसद, दुर्ग

पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार

पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सहकारी समितियों में समय पर खाद-बीज नहीं मिला, तो किसान सड़कों पर उतरेंगे.उन्होंने कहा कि किसान मौसम आधारित खेती करते हैं और उनके पास समय कम है. सबसे पहले किसानों को DAP खाद की जरूरत होती है. खाद-बिजली-पानी न मिलने से किसानों की कमर टूट चुकी है.उन्होंने याद दिलाया कि देश ने वह दौर भी देखा है जब हमें अमेरिका का लाल गेहूं खाना पड़ा था, इसलिए किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सरकार से हम मांग करते है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली पानी खाद बीज मिलना चाहिए- रविंद्र चौबे, पूर्व कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़

खाद और बीज की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है. इसके बावजूद धरातल पर स्थिति में क्या बदलाव आता है. यह देखने वाली बात होगी.

मोदी सरकार पर बरसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नीट से लेकर किसानों के मुद्दे पर घेरा, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

कोरिया के देवगढ़ में वुड माफिया पर एक्शन, अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त, तस्करों की तलाश जारी

TAGGED:

VIJAY BAGHEL ATTACKS CONGRESS
छत्तीसगढ़ में खाद बीज की किल्लत
खाड़ी देशों में युद्ध
छत्तीसगढ़ में खाद संकट
FERTILIZER CRISIS IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.