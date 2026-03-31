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एंट्री टैक्स पर हिमाचल में सियासत तेज, तख्तियां-बैनर लेकर विपक्ष का विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन

हिमाचल विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते हुए विपक्ष ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग उठाई है.

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विपक्ष का विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 3:20 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश एंट्री टैक्स को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है. मंगलवार को प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया. एंट्री टैक्स को लेकर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध जताया. इस दौरान विपक्ष के विधायक बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में भी विरोध हो रहा है.

एंट्री टैक्स के खिलाफ विपक्ष का विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "बिना सोचे-समझे और जल्दबाजी में फैसले लेने से ऐसी स्थिति पैदा होती है. सदन के भीतर और सदन के बाहर पहले भी एंट्री टैक्स का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है. प्रदेश की जनता के साथ बदसलूकी न हो और इस मुद्दे पर तुरंत फैसला लिया जाए. एंट्री टैक्स को लेकर प्रदेश के अंदर भी नाराजगी और गुस्सा है, खासकर सीमा क्षेत्रों में लोग रोजमर्रा के जीवन में परेशान हो रहे हैं. रिश्तेदारों के घर जाने तक के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ रहा है. छोटे वाहनों पर एंट्री टैक्स 40 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए कर दिया गया है और बड़े वाहनों पर हजार रुपए तक एंट्री टैक्स लगाया गया है."

विपक्ष का विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

'एंट्री टैक्स को लेकर प्रदेश के अंदर भी नाराजगी'

अब पंजाब और हरियाणा भी हिमाचल के वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसके चलते वहां लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में कुछ लोग हिमाचल के वाहनों की एंट्री रोकने की बात कर रहे हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की भी बात कही जा रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि पड़ोसी राज्यों में हिमाचल के लोगों के साथ किसी तरह की बदसलूकी न हो.

हिमाचल के विकास के लिए 3920 करोड़ की सहायता

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि, केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद कर रही है. हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए 3920 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है. देश भर में दूसरे नंबर पर हिमाचल को सबसे ज्यादा सहायता दी गई है. यह सहायता 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी गई है, ताकि प्रदेश में विकास को गति मिल सके. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि, राज्य सरकार इस सहायता को छुपाने का प्रयास कर रही है. इससे पहले भी केंद्र सरकार से लगभग 7500 करोड़ रुपए की मदद प्रदेश को मिल चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया जाना चाहिए.

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