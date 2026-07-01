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एक महीना बीता, लेकिन इन जिलों में सत्ता की कुर्सियां अब भी खाली, आखिर किस इंतजार में अटकी हिमाचल की जिला परिषदों की ताजपोशी?

दिलचस्प बात यह है कि पहले के चुनावों में निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद अधिकतम तीन बैठकों के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता था. इतना ही नहीं, पहली बैठक शपथ ग्रहण के एक सप्ताह के भीतर आयोजित करना अनिवार्य माना जाता था. लेकिन, इस बार नियमों में किए गए संशोधन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है. कई जिलों में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए पहली बैठक तक आयोजित नहीं हो सकी है. हिमाचल के पंचायतीराज इतिहास में यह पहला मौका माना जा रहा है, जब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर इतनी लंबी प्रतीक्षा देखने को मिल रही है.

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान हुआ था, जबकि 31 मई को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणाम भी घोषित कर दिए गए थे. इसके बावजूद एक महीने का समय बीत जाने पर भी प्रदेश के केवल तीन जिलों में ही जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हो पाया है. शेष 9 जिलों में अभी तक इन महत्वपूर्ण पदों पर ताजपोशी नहीं हो सकी है.

आखिर ऐसा क्या है कि जिन परिषदों को चुनाव परिणाम के तुरंत बाद नई दिशा और नेतृत्व मिल जाना चाहिए था, वहां आज भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही? क्या यह सिर्फ नियमों में बदलाव का असर है या फिर इसके पीछे चल रहा है जोड़ तोड़, रणनीति और सियासी गणित का लंबा खेल? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश अब हर जिले में हो रही हैं. बता दें कि हिमाचल के 12 जिलों में कुल 251 जिला परिषद सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं. इसमें 128 महिलाएं भी जिला परिषद के लिए चुनी गई है.

शिमला: हिमाचल की पंचायतीराज राजनीति में इस बार चुनावी मुकाबले से ज्यादा चर्चा चुनाव के बाद पैदा हुए सियासी सस्पेंस की हो रही है. मतदान संपन्न हुए एक महीना गुजर चुका है, नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन सत्ता की सबसे अहम कुर्सियों पर अब भी फैसला अटका हुआ है. जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन में हो रही देरी ने राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक कई तरह की चर्चा छेड़ दी है.

तीन जिलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सियों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का कब्जाा

हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों ने सत्ता और संगठन के समीकरणों की पहली तस्वीर साफ कर दी है. अब तक जिन तीन जिलों किन्नौर, बिलासपुर और सिरमौर में जिला परिषदों का गठन पूरा हुआ है, वहां भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत होने का संदेश दिया है. खास बात यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों शीर्ष पद अपने नाम किए हैं.

किन्नौर जिला परिषद में हकीमचंद अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि धन माला उपाध्यक्ष बनी हैं. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा देखने को मिला. यहां लेखराम जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए, जबकि प्रमिला चंदेल उपाध्यक्ष बनी हैं. सिरमौर जिला परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया. यहां शिवानी को जिला परिषद अध्यक्ष और बलदेव को उपाध्यक्ष चुना गया.

नियमों में संशोधन के बाद समय सीमा खत्म

पहले जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर कानून में तय दिनों के भीतर बैठक बुलाने और चरणबद्ध प्रक्रिया पूरी करने की बाध्यता थी, वहीं अब यह बाध्यता पूरी तरह समाप्त हो गई है. ऐसे में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अब प्रशासनिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार कभी भी तय की जा सकेगी. पहले नियमों के अनुसार जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण के सात दिन के भीतर पहली बैठक बुलाना अनिवार्य था, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना होता था. यदि पहली बैठक में कोरम पूरा नहीं होता था तो दूसरी बैठक दस दिनों के भीतर और उसके बाद भी कोरम अधूरा रहने पर तीसरी बैठक अगले दस दिनों में आयोजित की जाती थी.

शीर्ष पदों के चुनाव के लिए निश्चित समय सीमा नहीं

तीसरी बैठक से भी अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने तक का स्पष्ट प्रावधान था, जिससे चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना सुनिश्चित किया जाता था. लेकिन, अब हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 85 और 86 में संशोधन के बाद इन सभी समयबद्ध प्रावधानों को हटा दिया गया है. अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए न तो सात दिन में पहली बैठक बुलाने की बाध्यता रहेगी और न ही दूसरी-तीसरी बैठक की तय समय-सीमा. यानी जिला परिषद के शीर्ष पदों के चुनाव के लिए अब कोई निश्चित समय सीमा नहीं होगी और आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार किसी भी समय बैठक बुलाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जा सकता है. राजनीति के जानकारों का मानना है कि इससे जिला परिषदों में राजनीतिक रणनीतियों और सत्ता संतुलन के नए समीकरण बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं.

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