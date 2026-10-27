छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर कांग्रेस के दिग्गज रहेंगे गायब, दिल्ली के प्रदर्शन से गरमाएगी सियासत
राज्योत्सव के दौरान कांग्रेस के नेता दिल्ली में रहेंगे. इस पर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 11:01 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर जहां प्रदेश में उत्सव और उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की संभावित गैरमौजूदगी सियासी चर्चा का विषय बन सकती है. एक नवंबर को दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन में प्रदेश के नेताओं के शामिल होने की संभावना है. ऐसे में भाजपा को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल सकता है, तो कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार की लड़ाई बताकर अपनी रणनीति का बचाव करेगी. सवाल है कि क्या राज्योत्सव पर कांग्रेस की गैरमौजूदगी भाजपा के लिए नया राजनीतिक हथियार बनेगी या दिल्ली का प्रदर्शन कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती देगा.
राज्योत्सव पर कांग्रेस की गैरमौजूदगी, भाजपा हमलावर
छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखेगी. इसी दिन दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. यदि कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं, तो भाजपा इसे प्रदेश के महत्वपूर्ण अवसर पर कांग्रेस की प्राथमिकताओं से जोड़ सकती है. वहीं कांग्रेस का तर्क हो सकता है कि चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होना जरूरी है.
किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर बोला हमला
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता कांग्रेस को जवाब दे चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं तथा सशस्त्र बलों पर भरोसा नहीं करते. किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना रह गया है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और आने वाले समय में पार्टी को और नुकसान उठाना पड़ेगा.
भाजपा की उल्टी गिनती शुरू- सुशील आनंद शुक्ला
छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे अलोकप्रिय दौर से गुजर रहे हैं. शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावों में वोट चोरी और धांधली के जरिए सत्ता हासिल की. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा के बीच कथित गठबंधन का आरोप लगाते हुए 13 करोड़ मतदाताओं के वोट चोरी किए जाने का दावा भी किया.
"विपक्ष सरकारी आयोजनों से बनाता है दूरी"
वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि राज्योत्सव जैसे सरकारी कार्यक्रमों में विपक्ष की भूमिका सीमित रहती है. ऐसे आयोजनों में सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाती हैं, इसलिए विपक्ष कई बार दूरी बनाए रखना पसंद करता है. उन्होंने कहा कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी स्थापना दिवस के आयोजनों को लेकर भाजपा की भूमिका के राजनीतिक मायने रहे थे. विपक्षी दल कई बार खुद को अपेक्षित महत्व नहीं मिलने के कारण ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहते हैं.
इस बार दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन ने प्रदेश के नेताओं की संभावित गैरमौजूदगी को एक अतिरिक्त राजनीतिक वजह दे दी है. ऐसे में इस घटनाक्रम को केवल राज्योत्सव से दूरी के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में भी देखना होगा- उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार
दिल्ली बनाम रायपुर, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी?
एक तरफ भाजपा राज्योत्सव के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर अपना आंदोलन मजबूत करना चाहती है. भाजपा कांग्रेस की गैरमौजूदगी को राजनीतिक मुद्दा बना सकती है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी को प्राथमिकता दे सकती है. इस पूरे घटनाक्रम में दोनों दलों के लिए जनता के बीच अपना राजनीतिक संदेश मजबूत करना अहम होगा. सवाल यह भी है कि आरोप-प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ के विकास, रोजगार, किसानों और आदिवासी हितों जैसे मुद्दों को कितनी जगह मिलती है.
सियासत के बीच जनता के मुद्दे न छूटें
छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश के गौरव का अवसर है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की संभावित गैरमौजूदगी पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन इसे केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित करना उचित नहीं होगा. कांग्रेस के लिए दिल्ली का प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का अवसर हो सकता है, जबकि भाजपा के लिए कांग्रेस की गैरमौजूदगी राजनीतिक मुद्दा बन सकती है.