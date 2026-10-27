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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर कांग्रेस के दिग्गज रहेंगे गायब, दिल्ली के प्रदर्शन से गरमाएगी सियासत

राज्योत्सव पर सियासी घमासान ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर जहां प्रदेश में उत्सव और उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की संभावित गैरमौजूदगी सियासी चर्चा का विषय बन सकती है. एक नवंबर को दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन में प्रदेश के नेताओं के शामिल होने की संभावना है. ऐसे में भाजपा को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल सकता है, तो कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार की लड़ाई बताकर अपनी रणनीति का बचाव करेगी. सवाल है कि क्या राज्योत्सव पर कांग्रेस की गैरमौजूदगी भाजपा के लिए नया राजनीतिक हथियार बनेगी या दिल्ली का प्रदर्शन कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती देगा.

राज्योत्सव पर कांग्रेस की गैरमौजूदगी, भाजपा हमलावर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखेगी. इसी दिन दिल्ली में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. यदि कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं, तो भाजपा इसे प्रदेश के महत्वपूर्ण अवसर पर कांग्रेस की प्राथमिकताओं से जोड़ सकती है. वहीं कांग्रेस का तर्क हो सकता है कि चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होना जरूरी है.