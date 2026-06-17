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नगर परिषद देहरा में जातीय समीकरण साधने में कांग्रेस नाकाम? विधायक कमलेश ठाकुर की मौजूदगी में भी नहीं बनी सहमति

देहरा नगर परिषद के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कांग्रेस ने 5 वार्डों पर जीत दर्ज कर अपना परचम लहराया है.

Politics over chairman post in Dehra Municipal Council
देहरा नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासी खींचतान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:31 AM IST

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देहरा: नगर परिषद देहरा में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है. मंगलवार (16 जून) को नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आयोजित पहली बैठक में कोरम पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यक्ष पद का फैसला टल गया.

कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद नगर परिषद में नहीं पूरा हुआ कोरम

नगर परिषद देहरा के नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण के अवसर पर देहरा विधायक कमलेश ठाकुर भी मौजूद रहीं. उन्होंने सभी पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की. विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि, चेयरमैन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है. नगर परिषद में सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने की क्षमता रखते हैं. अगर कोई समस्या आती है तो वह जिम्मेदारी संभाल सकती हैं. हालांकि, बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पार्षदों में से ही चुने जाएंगे.

Politics over chairman post in Dehra Municipal Council
देहरा नगर परिषद में अध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी सियासी खींचतान (ETV Bharat)

इसके बाद देहरा मिनी सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विधायक कमलेश ठाकुर ने की. बैठक में अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बनाने का प्रयास किया गया. इसके बाद नगर परिषद की पहली बैठक में सात पार्षदों की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन ऐन मौके पर-एक पार्षद के अनुपस्थित रहने से कोरम पूरा नहीं हो सका.

अध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी सियासी खींचतान

बैठक में कांग्रेस के चार पार्षद उपस्थित रहे. इनमें वार्ड नंबर-1 से निष्ठा चंबियाल, वार्ड नंबर-4 से उपासना सूद, वार्ड नंबर-5 से किरण और वार्ड नंबर-7 से किरण शर्मा शामिल रहीं. वहीं, कांग्रेस समर्थित वार्ड नंबर-3 के पार्षद नरेश कुमार बैठक में पहुंचे और नाराज होकर चले गए. इसके अलावा भाजपा के वार्ड नंबर-2 से मलकियत परमार और वार्ड नंबर-6 से पारस चौहान भी अनुपस्थित रहे.

19 जून की बैठक में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद का फैसला

कोरम पूरा नहीं होने के कारण देहरा नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया को टालना पड़ा. कोरम पूरा न होने के कारण अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का फैसला 19 जून को होने वाली बैठक में होगा. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अध्यक्ष पद के लिए किरण और निष्ठा चंबियाल के नाम सबसे आगे चल रहे हैं. दोनों नामों को लेकर अलग-अलग समीकरण बन रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार, जातीय संतुलन साधने की कोशिश में कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी हो गई है. अध्यक्ष पद के लिए नाम तय करते समय सामाजिक एव जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बीच वार्ड नंबर-3 के पार्षद की नाराजगी की चर्चाओं ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब सवाल यह है कि नगर परिषद देहरा की अध्यक्ष की कुर्सी किरण के खाते में जाएगी या निष्ठा चंबियाल के सिर ताज सजेगा. आने वाली बैठक में ही स्थिति साफ होगी, लेकिन फिलहाल देहरा की राजनीति में अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओं और कयासों का दौर जारी है.

देहरा नगर परिषद चुनाव परिणाम

  • वार्ड 1: निष्ठा चंबयाल (कांग्रेस)
  • वार्ड 2: मलकीयत सिंह परमार (भाजपा)
  • वार्ड 3: नरेश कुमार (कांग्रेस)
  • वार्ड 4: उपासना सूद (कांग्रेस)
  • वार्ड 5: किरण (कांग्रेस)
  • वार्ड 6: पारस चौहान (भाजपा)
  • वार्ड 7: किरण शर्मा (कांग्रेस)

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