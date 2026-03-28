सीबीआई की स्वतंत्रता पर सियासत तेज: अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर उठाए सवाल
AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहीं, बल्कि उन पर राजनीतिक दबाव है.
Published : March 28, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान को लेकर तीखा हमला बोला है. केजरीवाल ने सवाल उठाया कि सेशन कोर्ट के फैसले को लेकर जब सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, तो अमित शाह “हमने” कहकर किस ओर इशारा कर रहे हैं.
एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की सेशन कोर्ट के फैसले को “हमने” हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे सीबीआई की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने वाला बताया है.
केजरीवाल का आरोप, क्या अमित शाह ही सीबीआई हैं: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेशन कोर्ट का फैसला सीबीआई के खिलाफ आया था और उसी एजेंसी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ऐसे में अमित शाह का “हमने” कहना यह संकेत देता है कि वह खुद सीबीआई के फैसलों को निर्देशित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या अमित शाह खुद ही सीबीआई हैं.
हाईकोर्ट के फैसले पर भी उठाए सवाल: केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. अरविंद केजरीवाल ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पहले से कैसे पता है कि हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आएगा.
केजरीवाल ने इस पूरे इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और कहा कि यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहीं, बल्कि उन पर राजनीतिक दबाव है.
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