अरावली को लेकर हरियाणा में गर्माई सियासत, दीपेंद्र हुड्डा ने पूछे सवाल, NSUI ने किया सद्बुद्धि यज्ञ

अंबाला/करनाल/भिवानी: अरावली पहाड़ को लेकर हरियाणा में भी सियासत शुरू हो गई है. करनाल पहुंचे रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है. वहीं भिवानी में छात्र संगठन एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है.

"खनन माफिया को पहुंचेगा फायदा" : करनाल पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली को खनन माफिया के हवाले करने की साजिश रच रही है. हुड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली का एक इंच भी सरकार की बदनीयती से खराब नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए वे देशवासियों के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे. प्रदूषण खत्म करने की बात करने वाली सरकार खुद प्रदूषण बढ़ाने वाले फैसले ले रही है. अरावली जैसी संवेदनशील पर्वतमाला को लेकर सरकार की सोच चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर दोबारा गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये फैसला आम जनहित के खिलाफ है और केवल खनन माफिया को फायदा पहुंचाने वाला है.

"खनन माफिया को पहुंचेगा फायदा" (Etv Bharat)

"वृक्षारोपण होना चाहिए था" : उन्होंने कहा कि इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को होगा और आने वाले समय में शिवालिक की पहाड़ियां भी इसकी चपेट में आ जाएंगी. उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार अरावली के जंगलों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराती, ताकि हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के लोगों को शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिल सके.

रिव्यू पिटीशन की मांग : दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करे और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे. उन्होंने कहा कि अरावली को रियल एस्टेट और खनन माफिया के लालच का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा. पर्यावरण की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़कों से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करेगी.