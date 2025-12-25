अरावली को लेकर हरियाणा में गर्माई सियासत, दीपेंद्र हुड्डा ने पूछे सवाल, NSUI ने किया सद्बुद्धि यज्ञ
अरावली पहाड़ को लेकर हरियाणा में भी सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस के सवाल पर अनिल विज ने पलटवार किया है.
Published : December 25, 2025 at 8:40 PM IST
अंबाला/करनाल/भिवानी: अरावली पहाड़ को लेकर हरियाणा में भी सियासत शुरू हो गई है. करनाल पहुंचे रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है. वहीं भिवानी में छात्र संगठन एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है.
"खनन माफिया को पहुंचेगा फायदा" : करनाल पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली को खनन माफिया के हवाले करने की साजिश रच रही है. हुड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली का एक इंच भी सरकार की बदनीयती से खराब नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए वे देशवासियों के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे. प्रदूषण खत्म करने की बात करने वाली सरकार खुद प्रदूषण बढ़ाने वाले फैसले ले रही है. अरावली जैसी संवेदनशील पर्वतमाला को लेकर सरकार की सोच चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर दोबारा गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये फैसला आम जनहित के खिलाफ है और केवल खनन माफिया को फायदा पहुंचाने वाला है.
"वृक्षारोपण होना चाहिए था" : उन्होंने कहा कि इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को होगा और आने वाले समय में शिवालिक की पहाड़ियां भी इसकी चपेट में आ जाएंगी. उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार अरावली के जंगलों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराती, ताकि हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के लोगों को शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिल सके.
रिव्यू पिटीशन की मांग : दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करे और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे. उन्होंने कहा कि अरावली को रियल एस्टेट और खनन माफिया के लालच का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा. पर्यावरण की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़कों से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करेगी.
सद्बुद्धि यज्ञ : वहीं भिवानी में अरावली खनन मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है. हरियाणा कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने भिवानी में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अब हरियाणा प्रदेश में अवैध खनन नहीं होने देंगे. उन्होंने भिवानी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया.
पर्वत माला को बचाने की भरपूर कोशिश : अरावली पर्वत माला को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अरावली पर्वत माला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत माला है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगो में कंफ्यूजन हुआ था और अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है कि इसमें अब कोई नया काम नहीं दिया जाएगा. विज ने कहा की 600 किलोमीटर लंबी पर्वत माला को बचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा. कांग्रेस द्वारा अरावली पर्वत को लेकर ब्यानबाजी पर अनिल विज ने कहा कि ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है. इसमें सरकार क्या कर सकती है और विपक्ष को पहले ये फैसला अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए.
