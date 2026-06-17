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निगम मंडलों पर 'अढ़ैया' का असर! कुर्सियां खाली, नेता बेहाल, रायपुर से दिल्ली तक बिछी बिसात

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 200 से ज्यादा पदों पर अब भी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

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छत्तीसगढ़ निगम मंडल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 6:37 PM IST

7 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को सत्ता संभाले करीब ढाई साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन निगम, मंडल, आयोग और नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियों का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है. 200 से ज्यादा राजनीतिक पद खाली पड़े हैं और इन्हें पाने की उम्मीद में बैठे नेताओं कार्यकर्ताओं की बेचैनी लगातार बढ़ रही है. कोई रायपुर में डेरा डाले हुए है तो कोई दिल्ली के चक्कर काट रहा है. सवाल यह है कि आखिर नियुक्तियों पर इतना लंबा विराम क्यों लगा हुआ है? क्या मामला जातीय क्षेत्रीय संतुलन का है, वित्तीय संकट का है, या फिर भाजपा के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों का? इसी मुद्दे पर सियासत भी गरमा गई है और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया हथियार मिल गया है. देखिए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

ढाई साल बीते, कुर्सियां अब भी खाली

भाजपा सरकार के गठन के बाद से निगम, मंडल और आयोगों में कई नियुक्तियां जरूर हुईं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद खाली हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 200 से ज्यादा पदों पर अब भी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं. रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) इसका बड़ा उदाहरण है, जहां दो उपाध्यक्ष और पांच संचालक मंडल सदस्य के पद अभी भी रिक्त हैं. ऐसे में पूरा दायित्व अकेले अध्यक्ष नंदकुमार साहू के कंधों पर है.

छत्तीसगढ़ निगम मंडल में नियुक्तियों पर राजनीति (ETV Bharat Chhattisgarh)

एल्डरमैन की राह भी लंबी

सिर्फ निगम-मंडल ही नहीं, नगर निगमों और पालिकाओं में एल्डरमैन नियुक्ति का इंतजार भी लंबा खिंच गया है. हालांकि हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संकेत दिए हैं कि एल्डरमैन नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को अब भी आधिकारिक सूची का इंतजार है.

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नितिन नबीन के साथ विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

कब आएगी सूची?' कार्यकर्ताओं की बढ़ती बेचैनी

भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन समय बीतने के साथ यह इंतजार लंबा होता गया. हालात ऐसे हैं कि कई कार्यकर्ता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदरखाने नाराजगी की चर्चा लगातार सुनाई दे रही है. कई दावेदार नेताओं के घरों और पार्टी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्या जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बन रहे हैं बाधा?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा नियुक्तियों में सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रही है. बस्तर, सरगुजा, मध्य छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की चुनौती भी सरकार के सामने है.इसी कारण नामों पर अंतिम सहमति बनने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग रहा है.

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निगम मंडलों में 200 से ज्यादा पद खाली (ETV Bharat Chhattisgarh)

निगम-मंडल सिर्फ पद नहीं, राजनीतिक संदेश भी

राजनीतिक नियुक्तियां केवल सम्मान या पद बांटने का माध्यम नहीं होतीं. इनके जरिए सरकार संगठन को संदेश देती है, सक्रिय कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करती है और भविष्य के चुनावी समीकरण भी साधती है.यही कारण है कि हर नियुक्ति राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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रायपुर भाजपा कार्यालय (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस का हमला, भाजपा में गुटों की भरमार

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि निगम-मंडल नियुक्तियां भाजपा की गुटबाजी और वित्तीय संकट के कारण अटकी हुई हैं.धनंजय ने आरोप लगाया कि सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लेकर चल रही है और विकास कार्यों की बजाय विज्ञापनों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा में चुनाव चिन्ह की पंखुड़ियां से ज्यादा गुट

धनंजय सिंह ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा भाजपा के चुनाव चिन्ह में जितनी पंखुड़ियां हैं, उतने ही गुट पार्टी में मौजूद हैं.धनंजय ने रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, विष्णुदेव साय, अरुण साव और किरण सिंह देव सहित कई नेताओं के अलग-अलग गुट होने का दावा किया.

सूटकेस प्रथा का आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने मोटी रकम दी, उन्हें पहले निगम-मंडल में जगह मिल गई, जबकि बाकी कार्यकर्ताओं को सिर्फ उम्मीदों का लॉलीपॉप दिया जा रहा है. हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.

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सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा का जवाब, कोई नाराज नहीं, सब है मस्त

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती का कहना है कि अधिकांश नियुक्तियां पहले ही हो चुकी हैं और बाकी पदों पर भी समय आने पर नियुक्तियां की जाएंगी.उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी प्रकार की गुटबाजी या असंतोष नहीं है.उनके अनुसार जिन्हें पद मिला है वे दायित्व निभा रहे हैं और जिन्हें नहीं मिला है वे संगठन का काम कर रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता पद के लिए नहीं, संगठन के लिए काम करता है.

क्या मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा है पूरा मामला?

राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि निगम-मंडल नियुक्तियों का मामला संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल से जुड़ा हो सकता है.सूत्रों का मानना है कि सरकार एक साथ कई राजनीतिक समीकरण साधना चाहती है, इसलिए अंतिम सूची पर फैसला टलता जा रहा है.

नियुक्ति न होने के पीछे हैं कई कारण : रामावतार तिवारी

वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी का मानना है कि निगम-मंडल नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन सरकार और संगठन दोनों को कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना होगा.उनके अनुसार बड़ी संख्या में दावेदार सक्रिय हैं और नेतृत्व को यह तय करना है कि किस क्षेत्र, किस वर्ग और किस नेता को प्रतिनिधित्व दिया जाए. तिवारी कहते हैं कि भाजपा में अक्सर नियुक्तियां अचानक होती हैं, इसलिए संभव है कि अंदरखाने पूरी कवायद चल रही हो और उचित समय पर सूची जारी कर दी जाए.

वित्तीय संकट भी एक वजह?

तिवारी का यह भी मानना है कि सरकार इस समय कई बड़ी योजनाओं और वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है. महतारी वंदन योजना, चुनावी वादों को पूरा करना और विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाना सरकार की प्राथमिकता हो सकती है. ऐसे में कुछ निगम-मंडलों की नियुक्तियां फिलहाल प्राथमिकता सूची में पीछे चली गई हों.

रायपुर से दिल्ली तक दौड़-भाग

नियुक्तियों को लेकर दावेदार नेताओं की सक्रियता भी चर्चा में है. कोई संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है तो कोई दिल्ली तक पहुंच बना रहा है. भाजपा में बड़े राजनीतिक फैसलों में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए अंतिम सूची पर सबकी नजर रायपुर के साथ-साथ दिल्ली पर भी टिकी हुई है.

ढाई साल बाद भी निगम, मंडल, आयोग और एल्डरमैन की कई कुर्सियां खाली हैं. कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बरकरार हैं, विपक्ष हमलावर है और राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन नियुक्तियों पर लगा 'अढ़ैया' जल्द खत्म होगा या फिर दावेदारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? फिलहाल रायपुर से लेकर दिल्ली तक निगाहें सिर्फ एक सूची पर टिकी हैं, वह सूची जो कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य और कई कार्यकर्ताओं के वर्षों के इंतजार का फैसला करेगी.

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