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WB Election Result : विपक्ष पर भाजपा का पलटवार, राठौड़ बोले- कांग्रेस के नेता 'दोहरी नीति' अपना रहे हैं

मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों को किया खारिज. कहा- हार के बाद जनादेश पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान.

Madan Rathore
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 7:10 PM IST

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जयपुर: पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है. चुनाव परिणाम भले ही जारी हो गए हों, लेकिन सियासी माहौल गरमाता जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पश्चिम बंगाल में धनबल के आधार पर सरकार बनाने के आरोप लगाए तो पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए. राठौड़ ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता 'दोहरी नीति' को अपना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बंगाल में हार गए तो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, केरल में जीत का जश्न मना रहे हैं. विपक्ष को जनादेश का चाहिए. इसके साथ ही राठौड़ ने आरजीएचएस योजना को लेकर लगाए गए आरोपों पर कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना को बंद करना नहीं, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है. विपक्ष भ्रम फैला रहा है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जनादेश पर ही प्रश्न चिह्न दुर्भाग्यपूर्ण : प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व में अपनी पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए जाना जाता है और इस पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास है.

राठौड़ ने कहा कि देश में चुनाव पूरी तरह व्यवस्थित, निष्पक्ष और संवैधानिक ढांचे के तहत संपन्न होते हैं. भाजपा ने हमेशा सेवा, समर्पण और संघर्ष के बल पर जनता का विश्वास अर्जित किया है और हर परिस्थिति में जनादेश का सम्मान किया है. इसके विपरीत, कुछ विपक्षी दल अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय जनादेश पर ही प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के प्रति अनादर को दर्शाता है.

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राठौड़ ने विपक्ष की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहां उन्हें केरल और तमिलनाडु में मिली जीत पर गर्व है, वहीं पश्चिम बंगाल में हार के बाद वे निर्वाचन आयोग पर निराधार आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह चयनात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है कि विपक्ष अपनी सुविधा के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा करता है या उन्हें कटघरे में खड़ा करता है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, जिसकी निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करें, जनादेश को स्वीकार करें और देश एवं राज्य के विकास के लिए सकारात्मक राजनीति करें.

बदले की भावना से काम नहीं : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को लेकर कहा कि हमें बदले की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आईं, भाजपा समर्थकों को निशाना बनाया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं.

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पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति लंबे समय तक चिंता का विषय रही. आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में कमी दिखाई दी और कई स्थानों पर हिंसा एवं उत्पीड़न की घटनाएं तक सामने आ रही थी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिम्मेदार राष्ट्रनेता के रूप में सभी पक्षों से बदले की भावना से काम नहीं करने की अपील की और प्रदेश की जनता के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया. यह एक राष्ट्रनेता, जननेता ही कर सकता है.

योजना को बंद करना उद्देश्य नहीं : मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आरजीएचएस योजना को बंद करने के आरोपों पर कहा कि पानी, बिजली और चिकित्सा सेवाएं सरकार की मूल जिम्मेदारी है और इसी क्रम में आरजीएचएस भी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य इस योजना को बंद करना नहीं, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है.

राठौड़ ने कहा कि कुछ स्थानों पर योजना के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई थीं, विशेषकर आउटडोर सेवाओं के नाम पर अनावश्यक रूप से बड़े-बड़े बिल बनाए जा रहे थे, जो चिंता का विषय है. ऐसे मामलों में जांच के दौरान संबंधित सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका गया, लेकिन जहां भी गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी, वहां सेवाएं पुनः शुरू कर दी जाएंगी. यदि कहीं वास्तविक अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आम जनता की सुविधाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा.

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