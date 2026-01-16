ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में जल पर राजनीति, अरुण साव का हमला, कांग्रेस ने जनता का हक रोका, बीजेपी ने संभाला

डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्यूबवेल खनन जैसे बुनियादी कार्यों की अनुमति देने में जानबूझकर देरी की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की कमजोरी के कारण प्रदेश की ग्रामीण जनता शुद्ध पेयजल के लिए तरसती रही. साव के मुताबिक, विजन की कमी और प्रशासनिक सुस्ती ने केंद्र की इस महत्वपूर्ण योजना को छत्तीसगढ़ में पिछड़ा दिया था.

रायपुर : नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में आज सियासी हलचल तेज रही. उपमुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) मंत्री अरुण साव ने विभाग का लेखा-जोखा पेश करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की. साव ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, बल्कि जल जीवन मिशन की सुस्त रफ़्तार के लिए सीधे तौर पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आंकड़ों के जरिए यह बताने की कोशिश की कि कैसे साल 2023 के बाद प्रदेश में 'नल से जल' योजना ने गति पकड़ी है.

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT)

मोदी के विजन और 'ग्राउंड मॉनिटरिंग' से बदली तस्वीर

अरुण साव ने बताया कि दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को प्राथमिकता दी उन्होंने कहा कि संजीदगी से काम कर योजना को पटरी पर लाने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की गई. इसके अलावा रणनीतिक बदलाव अपनाकर काम में पारदर्शिता लाने और उसे गति देने के लिए नई कार्ययोजना बनाई गई.

पिछले दो सालों के आंकड़े गवाही देते हैं कि वर्तमान सरकार ने जल जीवन मिशन को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

भविष्य की रणनीति: हर घर तक शुद्ध पेयजल का लक्ष्य

डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्पष्ट किया कि विभाग केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों और तैयारियों पर भी फोकस कर रहा है. उन्होंने कहा कि विभाग एक सोची-समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का कोई भी घर प्यासा न रहे. पेश किए गए आंकड़ों को उन्होंने अपनी सरकार की इच्छाशक्ति का प्रमाण बताया.

साय सरकार विकास की गति को कर रही डबल

अरुण साव ने इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि विष्णु देव साय की सरकार न केवल पिछली गलतियों को सुधार रही है, बल्कि विकास की गति को दोगुना भी कर रही है. अब देखना यह होगा कि विपक्ष इन आरोपों पर क्या पलटवार करता है.