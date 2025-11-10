देवबंदी उलेमा बोले- शरीयत में जायज नहीं वंदे मातरम गाना, डिप्टी सीएम ने कहा- मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे
देवबंदी उलेमा कारी इशहाक गोरा ने वंदे मातरम का विरोध किया है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, वंदे मातरम हमारी संस्कृति का प्रतीक है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 8:43 PM IST
सहारनपुर/कानपुर : यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने और सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर मौलाना ने नाराजगी जताई है. देवबंदी उलेमा ने सीएम योगी के आदेश को राजनीति बयान करार दिया है. उन्होंने वंदे मातरम को स्कूलों में लागू करने का खुला विरोध किया है.
वहीं सोमवार को कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, वंदे मातरम गीत को लेकर सपा और कांग्रेस के नेता तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं. वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे. वंदे मातरम हमारी संस्कृति का प्रतीक है. वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर हमेशा सम्मान दिया गया है.
दिल में मोहब्बत होनी चाहिए : देवबंदी उलेमा कारी इशहाक गोरा ने कहा कि हमें सबसे पहले तो यह याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वह अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है. यहां पर सबको अपने मजहब के अनुसार जिंदगी जीने का हक है. दिल में मोहब्बत होनी चाहिए.
पहले भी आते रहे हैं ऐसे बयान : उन्होंने कहा कि CM के आदेश पहले भी आते रहे हैं. बाकी मुसलमान जो है वह तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही चलेगा. जैसा संविधान में अधिकार दिया है और मुसलमान अपने अधिकार को अच्छे से जानता है.
सभी के पूर्वज एक : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों-ईसाइयों के पूर्वज भी हिंदू थे, वे इसे भूले या भुला दिया गया... इस बयान पर उन्होंने कहा, वह कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. सब लोगों के पूर्वज एक होते हैं और हैं, इसमें कोई शक नहीं है. हमारी जो विचारधारा है वह अलग-अलग हो जाती है.
बाबा बागेश्वर की यात्रा पॉलिटिकल : बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर कारी इशहाक गोरा ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री धर्मगुरु हैं. धर्म गुरु का काम धर्म की बात करना होता है, लोगों को जोड़ने का होता है. धीरेंद्र शास्त्री के जितने भी बयान आते हैं वह अक्सर पॉलिटिकल होते हैं. मैं समझता हूं की पदयात्रा भी एक पॉलिटिकल है. इस तरह की चीज जब सामने आती है तो समझ जाना चाहिए की चुनाव करीब है.
कानपुर में बोले डिप्टी सीएम- स्वदेशी को बढ़ावा देना है: कानपुर के छावनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से आयोजित आत्मनिर्भर सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अब वो समय आ गया है जब हमें उप्र व देश में बने उत्पादों को पहले बनाना चाहिए, फिर खरीदना चाहिए. इससे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा. मौजूदा समय में देश पीएम मोदी के नेतृत्व में जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक तरक्की की राह पर है.
सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन चरित्र को जन-जन तक पहुंचाएंगे : डिप्टी सीएम ने कहा, भाजपा सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन चरित्र को जन-जन तक पहुंचाएगी. जो भी आयोजन होंगे, उनमें सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन पर बात होगी. उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर बात होगी.
