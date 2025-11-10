ETV Bharat / state

देवबंदी उलेमा बोले- शरीयत में जायज नहीं वंदे मातरम गाना, डिप्टी सीएम ने कहा- मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे

सहारनपुर/कानपुर : यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने और सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर मौलाना ने नाराजगी जताई है. देवबंदी उलेमा ने सीएम योगी के आदेश को राजनीति बयान करार दिया है. उन्होंने वंदे मातरम को स्कूलों में लागू करने का खुला विरोध किया है.

वहीं सोमवार को कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, वंदे मातरम गीत को लेकर सपा और कांग्रेस के नेता तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं. वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे. वंदे मातरम हमारी संस्कृति का प्रतीक है. वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर हमेशा सम्मान दिया गया है.

दिल में मोहब्बत होनी चाहिए : देवबंदी उलेमा कारी इशहाक गोरा ने कहा कि हमें सबसे पहले तो यह याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वह अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है. यहां पर सबको अपने मजहब के अनुसार जिंदगी जीने का हक है. दिल में मोहब्बत होनी चाहिए.

पहले भी आते रहे हैं ऐसे बयान : उन्होंने कहा कि CM के आदेश पहले भी आते रहे हैं. बाकी मुसलमान जो है वह तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही चलेगा. जैसा संविधान में अधिकार दिया है और मुसलमान अपने अधिकार को अच्छे से जानता है.

सभी के पूर्वज एक : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों-ईसाइयों के पूर्वज भी हिंदू थे, वे इसे भूले या भुला दिया गया... इस बयान पर उन्होंने कहा, वह कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. सब लोगों के पूर्वज एक होते हैं और हैं, इसमें कोई शक नहीं है. हमारी जो विचारधारा है वह अलग-अलग हो जाती है.