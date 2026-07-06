Politics on UCC : राठौड़ बोले- सुझाव देने का सभी को अधिकार, आपत्ति है तो विधानसभा में रखें पक्ष
राजस्थान में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर उठाए गए कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया. सुनिए क्या कहा...
Published : July 6, 2026 at 3:48 PM IST
जयपुर: राजस्थान में यूसीसी का मुद्दा केवल कानूनी या प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह भाजपा और कांग्रेस के बीच वैचारिक संघर्ष का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है. भाजपा इसे समान अधिकार, समान कानून और सुशासन के एजेंडे से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस प्रक्रिया, समय और जनसुनवाई को लेकर सवाल उठा रही है. आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के साथ-साथ भविष्य की चुनावी राजनीति को देखते हुए भी यह मुद्दा अहम माना जा रहा है.
राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने आमजन से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की तो कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की इस मांग पर सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला. राठौड़ ने कहा कि विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यदि किसी को आपत्ति है तो उसका उचित मंच विधानसभा है. इसके साथ ही राठौड़ ने पूर्व सीएम की ओर से रोजगार को लेकर उठाए सवाल को नाटक करार दिया.
सुझाव देने के अधिकार सबके पास : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यूसीसी का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करना है. सरकार किसी पर निर्णय थोपने के बजाय समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर आगे बढ़ रही है. इसलिए कांग्रेस चाहे तो समिति के समक्ष अपने सुझाव दे सकती है और बाद में विधानसभा में भी अपनी बात रख सकती है. विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही नहीं होना चाहिए. जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें भी सहयोग करना चाहिए.
राठौड़ ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण कानून को लागू करने से पहले व्यापक राय लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. जिस प्रकार बजट तैयार करने से पहले विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जाते हैं, उसी तरह यूसीसी जैसे विषय पर भी सभी पक्षों की राय ली जा रही है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी और यदि विधेयक लाया जाता है तो उस पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी.
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गहलोत विधानसभा में तो आएं : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिना पूरी प्रक्रिया का इंतजार किए राजनीतिक बयानबाजी कर रहे है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें आपत्ति है, उन्हें विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहस और चर्चा का उचित मंच सदन होता है, लेकिन अशोक गहलोत विधानसभा में बहस कैसे करेंगे ? वो तो सदन में आते ही नहीं.
मदन राठौड़ ने कहा कि ये कानून बहुत जरूरी है, जो सुविधा मुझे मिल रही है, वो दूसरे व्यक्ति को मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. पड़ोसी को लाभ मिले और दूसरे को नहीं. सभी नागरिकों के लिए समान देने के लिए यूसीसी कानून आना ही चाहिए. कमेटी सब से सुझाव ले रही है. इसमें आमजन के साथ सभी राजनीतिक दल भी अपने सुझाव दे सकते हैं.
गहलोत सिर्फ नाटक कर रहे हैं : रोजगार के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए मदन राठौड़ ने दावा किया कि राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई हैं. एक दिन में 54 हजार युवाओं को रोजगार दिया गया. ढाई साल में 2 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है.
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उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीतिक आरोप लगाने तक सीमित है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार सिर्फ आपस मे लड़ने में लगी रही. कांग्रेस पार्टी के नेता आपस मे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की. अब अशोक गहलोत युवाओं के नाम पर सिर्फ नाटक कर रहे हैं.