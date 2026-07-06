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Politics on UCC : राठौड़ बोले- सुझाव देने का सभी को अधिकार, आपत्ति है तो विधानसभा में रखें पक्ष

जयपुर: राजस्थान में यूसीसी का मुद्दा केवल कानूनी या प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह भाजपा और कांग्रेस के बीच वैचारिक संघर्ष का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है. भाजपा इसे समान अधिकार, समान कानून और सुशासन के एजेंडे से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस प्रक्रिया, समय और जनसुनवाई को लेकर सवाल उठा रही है. आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के साथ-साथ भविष्य की चुनावी राजनीति को देखते हुए भी यह मुद्दा अहम माना जा रहा है.

राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने आमजन से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की तो कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की इस मांग पर सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला. राठौड़ ने कहा कि विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यदि किसी को आपत्ति है तो उसका उचित मंच विधानसभा है. इसके साथ ही राठौड़ ने पूर्व सीएम की ओर से रोजगार को लेकर उठाए सवाल को नाटक करार दिया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सुझाव देने के अधिकार सबके पास : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यूसीसी का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करना है. सरकार किसी पर निर्णय थोपने के बजाय समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर आगे बढ़ रही है. इसलिए कांग्रेस चाहे तो समिति के समक्ष अपने सुझाव दे सकती है और बाद में विधानसभा में भी अपनी बात रख सकती है. विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही नहीं होना चाहिए. जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें भी सहयोग करना चाहिए.

राठौड़ ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण कानून को लागू करने से पहले व्यापक राय लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. जिस प्रकार बजट तैयार करने से पहले विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जाते हैं, उसी तरह यूसीसी जैसे विषय पर भी सभी पक्षों की राय ली जा रही है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी और यदि विधेयक लाया जाता है तो उस पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी.