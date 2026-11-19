चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में 'मुद्दों की बारिश', कार्यकर्ताओं की तैयारी में खलल या नई ऊर्जा?
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है. इन मुद्दों पर भाजपा-कांग्रेस आमने सामने है. रिपोर्ट- रोहित कुमार सोनी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 6:30 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में मुद्दों की बाढ़ सी आ गई है. एक मुद्दा खत्म नहीं होता कि दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है. खास बात ये है कि इन मुद्दों की वजह से राजनीतिक पार्टियों का आरोप- प्रत्यारोप लगातार जारी है. ऐसे में राजनीतिक गलियों में गूंज रहे मुद्दे विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की तैयारी में खलल डाल रहे हैं. या फिर इन मुद्दों की वजह से उनके कार्यकर्ता एकजुट और सक्रिय हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है. वर्तमान समय में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बने हुए मुद्दे किस तरह से राजनीतिक पार्टियों पर छाप छोड़ रहे हैं? रिपोर्ट में जानते हैं.
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव करीब आते ही प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में मुद्दों की तादात बढ़ गई है. अंकिता भंडारी हत्याकांड, भूमि हस्तांतरण, रोजगार, पलायन, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे लगातार सियासी बहस का हिस्सा बने हुए हैं. कांग्रेस अपने प्रचार को सरकार की जवाबदेही, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पलायन, भूमि विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है. जबकि भाजपा की रणनीति में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, स्थानीय समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया है.
सुर्खियों में जौलजीबी मेला विवाद: हाल का सबसे चर्चित मुद्दा पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले का विवाद रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी को मंच से बोलने का मौका न मिलने पर विवाद हो गया. विधायक ने आरोप लगाया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को अपने ही क्षेत्र की समस्याएं रखने का मौका नहीं दिया गया, जबकि पुलिस ने उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया. इस घटना के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की चाल, चरित्र और व्यवहार से जोड़ते हुए विपक्ष पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने इसे विधायक के अपमान और लोकतांत्रिक मर्यादा का मुद्दा बताया. कुल मिलाकर ये विवाद, प्रदेश स्तर की सियासी बहस का मुद्दा बना हुआ है.
विनोद आर्य ने दिया राजनीतिक मुद्दा: उत्तराखंड का सबसे संवेदनशील मुद्दा अंकिता भंडारी प्रकरण भी इसमें शामिल है. इस मामले में आए दिन नए- नए विवाद सामने आ रहे हैं. जहां एक और उर्मिला सनावर की ओर से ऑडियो वायरल किए जाने के बाद इस मामले में नई बहस छिड़ गई तो आरोपी के पिता विनोद आर्य की ओर से अंकिता की निजी बातचीत सार्वजनिक किए जाने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है. यही नहीं, भाजपा विधायक दिलीप रावत के उस बयान पर भी कांग्रेस ने हमला बोला, जिसमें अंकिता के परिवार को सरकारी अनुदान लौटाने की बात कही गई थी. कांग्रेस ने इसे पीड़ित परिवार के साथ अनुचित व्यवहार बताया, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक शोषण का मुद्दा बताया था.
इन विवादों ने बढ़ाई मुश्किलें: उत्तराखंड में बेरोजगारी, नौकरियों की कमी और पहाड़ों से पलायन कांग्रेस के मुख्य मुद्दे हैं. जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कवायद में जुटी हुई है. इसके अलावा, भूमि हस्तांतरण, खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर भी सियासी घमासान चल रहा है. कांग्रेस ने सरकार पर प्रदेश की जमीन और नौकरियां बेचने का आरोप भी लगाया है और इसी मुद्दे को अपने हस्ताक्षर अभियान में भी शामिल किया है. इसके अलावा, धामी सरकार के कुछ मंत्रियों पर लगे कथित भ्रष्टाचार पर भी राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. यही नहीं, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े विवाद भी राजनीतिक गलियारों के चर्चाओं में हैं.
ये मुद्दे भी चुनावी चर्चा के हिस्से: उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ के विकास का सवाल हमेशा अहम रहा है. पिथौरागढ़ जैसे सीमावर्ती और पर्वतीय जिलों में सड़क, संचार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और सीमावर्ती गांवों में आबादी बनाए रखने के मुद्दे चुनावी चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं. यहां क्षेत्रीय पहचान और पहाड़ की उपेक्षा का सवाल भी राजनीतिक गणना में असर डाल सकता है. इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐरी संकल्प पत्र-2027 जारी किया है. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्थायी रोजगार, मूल निवासियों को प्राथमिकता, सड़क परिवहन, कृषि, स्थानीय बाजार और पर्यटन विकास जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है. पार्टी ने कहा कि, वह भाजपा या कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि जनसमस्याओं के समाधान पर चुनाव लड़ेगी.
भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने: चुनावी माहौल में कार्यकर्ता ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं. वे बूथ स्तर तक संपर्क करते हैं, जनता की शिकायतें जुटाते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी फैलाते हैं और मुद्दों को गली-मोहल्ले तक पहुंचाते हैं. भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रहने और हर मोड़ पर काम करने का संदेश दे रही है. जबकि कांग्रेस का दावा है कि लगातार उठ रहे मुद्दों से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ रहा है और वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बढ़-चढ़कर सामने आ रहे हैं. पार्टी का मानना है कि जनता जब मुद्दों के साथ खड़ी दिखती है, तभी चुनावी तैयारी सार्थक बनती है.
चुनाव से पहले उठने वाले मुद्दे दो तरह का असर डालते हैं. सत्ताधारी पार्टी के लिए विरोध के मुद्दे चुनौती बन सकते हैं, जबकि विपक्ष के लिए वे कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने और जनता से जुड़ने का अवसर देते हैं. लेकिन ये मुद्दे सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहते हैं तो उनका चुनावी प्रभाव भी सीमित रह सकता है. हालांकि, कांग्रेस के लिए अंकिता भंडारी केस, भूमि हस्तांतरण, भ्रष्टाचार के आरोप और रोजगार बड़े हथियार हैं. जबकि, भाजपा को इन मुद्दों के जवाब में अपने विकास कार्यों, योजनाओं के लाभ और संगठनात्मक मजबूती को सामने रखना होगा.
-नरेंद्र सेठी, वरिष्ठ पत्रकार-
संगठनात्मक चुनाव की जो तैयारियां हैं, वो अलग चलती रहती है. लेकिन जब राजनीतिक मुद्दे आते हैं तो वो चुनाव की तैयारियों को और अधिक धार देते हैं. क्योंकि चुनाव की तैयारियां कमरे में बैठकर पेपर वर्क के जरिए नहीं होती है, बल्कि जनता जब आपके फेवर में है, जनता जब आपके मुद्दों के साथ खड़ी नजर आए और जनता को जब मोबिलाइज कर पाते हैं, तभी चुनाव जीत सकते हैं. कांग्रेस के पक्ष में जनता को मोबिलाइज करने का काम खुद भाजपा की महिला और जन विरोधी नीतियां कर रही हैं. लगातार मुद्दे सामने आने पर कार्यकर्ताओं का जोश भी दोगुना हो जाता है और वो बढ़- चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं.
डॉ. प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस-
भाजपा का कार्यक्रम और कार्यकर्ता सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि वो सतत दिन और रात काम करता है. भाजपा का रोजाना कोई न कोई कार्यक्रम होता है, साथ ही कार्यकर्ता हर मोड़ पर एक्टिव रहता है. उसी तरह सरकार भी योजनाओं को बनाने के लिए, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो, कितने लोगों को लाभ दिया जाए, ये सरकार का दृष्टिकोण रहता है. ऐसे में कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास देश भर में कर रही है, उसी का अनुशरण, उत्तराखंड में भी कर रही है. लेकिन कांग्रेस अपने मंसूबे में सफल नहीं होगी. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर से सफलता मिलेगी.
-कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, भाजपा-
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