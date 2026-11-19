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चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में 'मुद्दों की बारिश', कार्यकर्ताओं की तैयारी में खलल या नई ऊर्जा?

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में मुद्दों की बाढ़ सी आ गई है. एक मुद्दा खत्म नहीं होता कि दूसरा मुद्दा सामने आ जाता है. खास बात ये है कि इन मुद्दों की वजह से राजनीतिक पार्टियों का आरोप- प्रत्यारोप लगातार जारी है. ऐसे में राजनीतिक गलियों में गूंज रहे मुद्दे विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की तैयारी में खलल डाल रहे हैं. या फिर इन मुद्दों की वजह से उनके कार्यकर्ता एकजुट और सक्रिय हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है. वर्तमान समय में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बने हुए मुद्दे किस तरह से राजनीतिक पार्टियों पर छाप छोड़ रहे हैं? रिपोर्ट में जानते हैं.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव करीब आते ही प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में मुद्दों की तादात बढ़ गई है. अंकिता भंडारी हत्याकांड, भूमि हस्तांतरण, रोजगार, पलायन, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे लगातार सियासी बहस का हिस्सा बने हुए हैं. कांग्रेस अपने प्रचार को सरकार की जवाबदेही, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पलायन, भूमि विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है. जबकि भाजपा की रणनीति में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, स्थानीय समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया है.

चुनाव से पहले उत्तराखंड में राजनीति (Video-ETV Bharat)

सुर्खियों में जौलजीबी मेला विवाद: हाल का सबसे चर्चित मुद्दा पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले का विवाद रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी को मंच से बोलने का मौका न मिलने पर विवाद हो गया. विधायक ने आरोप लगाया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को अपने ही क्षेत्र की समस्याएं रखने का मौका नहीं दिया गया, जबकि पुलिस ने उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया. इस घटना के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की चाल, चरित्र और व्यवहार से जोड़ते हुए विपक्ष पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने इसे विधायक के अपमान और लोकतांत्रिक मर्यादा का मुद्दा बताया. कुल मिलाकर ये विवाद, प्रदेश स्तर की सियासी बहस का मुद्दा बना हुआ है.

विनोद आर्य ने दिया राजनीतिक मुद्दा: उत्तराखंड का सबसे संवेदनशील मुद्दा अंकिता भंडारी प्रकरण भी इसमें शामिल है. इस मामले में आए दिन नए- नए विवाद सामने आ रहे हैं. जहां एक और उर्मिला सनावर की ओर से ऑडियो वायरल किए जाने के बाद इस मामले में नई बहस छिड़ गई तो आरोपी के पिता विनोद आर्य की ओर से अंकिता की निजी बातचीत सार्वजनिक किए जाने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है. यही नहीं, भाजपा विधायक दिलीप रावत के उस बयान पर भी कांग्रेस ने हमला बोला, जिसमें अंकिता के परिवार को सरकारी अनुदान लौटाने की बात कही गई थी. कांग्रेस ने इसे पीड़ित परिवार के साथ अनुचित व्यवहार बताया, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक शोषण का मुद्दा बताया था.

इन विवादों ने बढ़ाई मुश्किलें: उत्तराखंड में बेरोजगारी, नौकरियों की कमी और पहाड़ों से पलायन कांग्रेस के मुख्य मुद्दे हैं. जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कवायद में जुटी हुई है. इसके अलावा, भूमि हस्तांतरण, खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर भी सियासी घमासान चल रहा है. कांग्रेस ने सरकार पर प्रदेश की जमीन और नौकरियां बेचने का आरोप भी लगाया है और इसी मुद्दे को अपने हस्ताक्षर अभियान में भी शामिल किया है. इसके अलावा, धामी सरकार के कुछ मंत्रियों पर लगे कथित भ्रष्टाचार पर भी राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. यही नहीं, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े विवाद भी राजनीतिक गलियारों के चर्चाओं में हैं.

ये मुद्दे भी चुनावी चर्चा के हिस्से: उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ के विकास का सवाल हमेशा अहम रहा है. पिथौरागढ़ जैसे सीमावर्ती और पर्वतीय जिलों में सड़क, संचार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और सीमावर्ती गांवों में आबादी बनाए रखने के मुद्दे चुनावी चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं. यहां क्षेत्रीय पहचान और पहाड़ की उपेक्षा का सवाल भी राजनीतिक गणना में असर डाल सकता है. इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐरी संकल्प पत्र-2027 जारी किया है. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्थायी रोजगार, मूल निवासियों को प्राथमिकता, सड़क परिवहन, कृषि, स्थानीय बाजार और पर्यटन विकास जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है. पार्टी ने कहा कि, वह भाजपा या कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि जनसमस्याओं के समाधान पर चुनाव लड़ेगी.