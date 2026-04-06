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छात्र चुनाव पर संग्राम, एबीवीपी और एनएसयूआई आमने-सामने, छात्रा संसद बनाम यूनिवर्सिटी घेराव, क्या लौटेगी कैंपस की राजनीति

छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है. एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने है.

Chhattisgarh Student Union Elections
छत्तीसगढ़ छात्र संघ चुनाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 6:35 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छात्र राजनीति एक बार फिर उबाल पर है. एक तरफ एबीवीपी ने छात्रा संसद के जरिए महिला नेतृत्व, नीति आधारित विमर्श और छात्र हितों को केंद्र में रखा, तो दूसरी ओर एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव कर सियासी तापमान बढ़ा दिया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों संगठन छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, लेकिन रास्ते और राजनीति अलग-अलग हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही है. क्या कैंपस में फिर लोकतांत्रिक नेतृत्व की वापसी होने जा रही है?

छात्र राजनीति के दो अलग रास्ते

राजधानी रायपुर में छात्र राजनीति दो बड़े आयोजनों के जरिए केंद्र में रही.एक ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुराना विधानसभा ऑडिटोरियम, सड्डू में “छात्रा संसद” आयोजित कर छात्राओं के नेतृत्व, महिला मुद्दों और नीति आधारित मांगों पर चर्चा का मंच तैयार किया.वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव कर छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई.

छात्र संघ चुनाव की मांग तेज (ETV BHARAT)

एबीवीपी का दावा,चुनाव से निकलेगा नया नेतृत्व

एबीवीपी की प्रांत छात्रा प्रमुख और केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य राशि त्रिवेदी ने साफ कहा कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश में जरूरी हैं, क्योंकि इसी प्रक्रिया से युवाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है.उनका कहना है कि यदि नियमित छात्र चुनाव होंगे, तो प्रदेश को सकारात्मक, प्रशिक्षित और जिम्मेदार नेतृत्व मिलेगा.उन्होंने यह भी कहा कि एबीवीपी छात्रों के हित में काम करने वाला स्वतंत्र संगठन है और यदि कोई भी सरकार छात्रों के खिलाफ जाएगी, तो परिषद आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी.

परीक्षा के बीच आंदोलन पर एबीवीपी का सवाल

एबीवीपी के प्रदेश मंत्री अनंत सोनी ने भी छात्र संघ चुनाव की मांग का समर्थन किया, लेकिन एनएसयूआई के घेराव के समय पर सवाल उठाया.उन्होंने कहा कि जब कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं, तब छात्रों को पढ़ाई से भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. हालांकि उन्होंने दोहराया कि परिषद लंबे समय से निष्पक्ष और पारदर्शी छात्र चुनाव की मांग करती रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा.

उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन का हवाला

अनंत सोनी ने दावा किया कि इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है और मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बार छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई, तो एबीवीपी आंदोलन के लिए बाध्य होगी.

एनएसयूआई ने सड़क से सदन तक लड़ाई की बात कही

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संगठन लगातार छात्र चुनाव की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही. उन्होंने साफ कहा कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित नहीं होती, एनएसयूआई सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रखेगी. जरूरत पड़ी तो यह लड़ाई महीनों तक चलेगी.

एबीवीपी पर एनएसयूआई का पलटवार

एबीवीपी की परीक्षा वाले समय में प्रदर्शन की आलोचना पर पलटवार करते हुए नीरज पांडे ने कहा कि प्रदेशभर से बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जो यह दिखाता है कि कैंपस में चुनाव की मांग कितनी मजबूत है.उन्होंने एबीवीपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे भी चुनाव चाहते हैं, तो सरकार के खिलाफ उनके साथ सड़क पर उतरें.

एबीवीपी पर सियासी हमला

नीरज पांडे ने एबीवीपी की राजनीतिक पहचान पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि एनएसयूआई खुलकर स्वीकार करती है कि वह कांग्रेस की छात्र इकाई है, लेकिन एबीवीपी अपनी वैचारिक नजदीकी को खुलकर नहीं मानती.यह बयान छात्र राजनीति को सीधे कैंपस से पार्टी राजनीति के केंद्र में ले जाता है.

एक दशक से बंद चुनाव, अब बहाली की नई बहस

छत्तीसगढ़ में लगभग एक दशक से छात्र संघ चुनाव बंद हैं. दोनों प्रमुख छात्र संगठन मानते हैं कि चुनाव बंद होने से कैंपस में लोकतांत्रिक नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने नहीं आ पा रही।यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ छात्र संगठनों का नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य के राजनीतिक नेतृत्व का सवाल बनता जा रहा है.

मंत्री का संकेत,छात्र संगठनों से होगी चर्चा

इस पूरे विवाद के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी संकेत दिया है कि वे छात्र संगठनों से इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगी.सरकार की ओर से यह पहला ऐसा नरम संकेत माना जा रहा है, जिससे छात्र संघ चुनाव बहाली की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

एबीवीपी संवाद और संस्थागत दबाव के जरिए छात्र चुनाव चाहती है, जबकि एनएसयूआई सड़क पर संघर्ष के रास्ते सरकार को घेर रही है.अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह दबाव आने वाले नए शिक्षण सत्र में छात्र संघ चुनाव की बहाली का रास्ता खोलेगा?अगर ऐसा होता है, तो छत्तीसगढ़ के कैंपस में सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के राजनीतिक नेतृत्व की वापसी भी देखने को मिल सकती है.

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