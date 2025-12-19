ETV Bharat / state

SIR पर छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान, 27 लाख नाम कटने पर कांग्रेस का हमला

कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता हैं, लेकिन SIR के तहत 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाने की सूचनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने इसे बेहद गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटना आम नागरिकों के मताधिकार पर सीधा हमला है, जिसे कांग्रेस किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR, Special Intensive Revision) को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटने की खबरों ने सियासत को गरमा दिया है. कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि SIR में दिखाई जा रही जल्दबाज़ी से भाजपा को सीधा राजनीतिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

विकास उपाध्याय ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया इतनी जल्दबाज़ी में क्यों पूरी की जा रही है. उनका कहना है कि बिना पर्याप्त समय और व्यापक सत्यापन के की जा रही यह कार्रवाई संदेह पैदा करती है और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाती है.

BJP को फायदा पहुंचाने का आरोप

कांग्रेस ने SIR के आंकड़ों को आधार बनाकर भाजपा पर सीधा निशाना साधा है. विकास उपाध्याय ने कहा कि अगर प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होती तो इतनी बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होते. उन्होंने इसे सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि इसका लाभ केवल भाजपा को पहुंचाने की कोशिश है.

कांग्रेस का सड़क से सदन तक लड़ाई का ऐलान

कांग्रेस नेता ने कहा कि मतदाता सूची से नाम कटना लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है. मताधिकार नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इससे वंचित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएगी.

निर्वाचन विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों से जुड़ी जानकारी

निर्वाचन विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया जारी है और 23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी. विभाग का दावा है कि कुल 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं में से करीब 27 लाख 50 हजार 822 नाम विभिन्न कारणों से सूची से बाहर हो सकते हैं.

नाम कटने के प्रमुख कारण क्या है जानिए

निर्वाचन विभाग के मुताबिक SIR के दौरान 6 लाख 40 हजार 115 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है. वहीं 14 लाख 26 हजार 212 मतदाता दूसरे शहरों या जिलों में स्थानांतरित पाए गए हैं. इसके अलावा 1 लाख 71 हजार 212 नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं, 4 लाख 98 हजार 291 मतदाता सत्यापन के दौरान अपने दर्ज पते पर नहीं मिले, जबकि अन्य श्रेणी में 14 हजार 992 नाम शामिल हैं.

राजधानी रायपुर में एसआईआर का सबसे ज्यादा असर

SIR का सबसे ज्यादा असर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है. रायपुर जिले के 18 लाख 92 हजार 523 मतदाताओं में से करीब 4 लाख 94 हजार 485 नाम कटने की संभावना जताई जा रही है. इनमें 79 हजार 405 मतदाताओं की मृत्यु, 2 लाख 88 हजार 222 का स्थानांतरण, 1 हजार 291 डुप्लीकेट नाम और 1 लाख 12 हजार 109 मतदाता अपने पते पर नहीं मिलने के मामले शामिल हैं.

SIR पर तेज हुई राजनीति

कांग्रेस के तीखे आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति और गरमाने के आसार हैं. अब निगाहें निर्वाचन आयोग और भाजपा की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं कि वे इन आरोपों पर क्या सफाई देते हैं और SIR को लेकर आगे क्या रुख अपनाते हैं