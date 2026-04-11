दिल्ली में SIR अभियान पर घमासानः विपक्ष ने कहा- इस प्रक्रिया में कई खामियां, बीएलओ बोले- ये जनता के हित में
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- बीजेपी के इशारे पर हो रहा है काम
Published : April 11, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर मैपिंग अभियान को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है. एक तरफ इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की पहल बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं.
दिल्ली में इन दिनों एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत वोटर लिस्ट की मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है. बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह से अपडेट रहे. इसके साथ ही, लोगों की सुविधा के लिए पोलिंग बूथ पर विशेष कैंप भी लगाए गए हैं, जहां जाकर लोग अपनी जानकारी चेक और अपडेट करवा सकते हैं.
दिल्ली में SIR अभियान पर घमासान: देवली विधानसभा के आप के विधायक प्रेम चौहान ने कहा कि ये जो एसआईआर मैपिंग के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है, ये चुनाव आयोग का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है. इसमें खास तौर पर मुस्लिम और दलित समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए. वहीं इस मामले में विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में कई खामियां हैं, और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है.
एसआईआर मैपिंग के नाम पर आम लोग परेशान: कांग्रेस के नेता जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली में जो एसआईआर मैपिंग के नाम पर प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसमें कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं. आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और कई जगहों पर पारदर्शिता की कमी दिख रही है. हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो. हालांकि, इस पूरे अभियान को लेकर चुनावी अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और लोगों के हित में है.
बीएलओ मुकेश पहाड़िया ने कहा कि ये जो एसआईआर मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है, वो पूरी तरह से लोगों के हित में है. इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. हम सभी से अपील करते हैं कि वे सहयोग करें और अपनी जानकारी सही तरीके से सत्यापित करवाएं, साथ ही पोलिंग बूथ पर लगाए गए कैंप में भी जाकर अपनी डिटेल जरूर चेक करें.
ये भी पढ़ें: