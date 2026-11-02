राज्योत्सव पर राजनीति : सीएम साय पर कांग्रेस का पलटवार, कहा दूसरों को नसीहत देने से पहले देखें अपना रिकॉर्ड
कांग्रेस ने राज्योत्सव पर सीएम साय के बयान पर पलटवार किया है.कांग्रेस ने सीएम साय से सवाल पूछा कि आप कब राज्योत्सव में आए थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 7:25 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विपक्ष पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने तीखा पलटवार किया है. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ के आम छत्तीसगढ़ियों का त्योहार है और इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस को मुख्यमंत्री की नसीहत की जरूरत नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि दूसरों को सीख देने से पहले वे अपना पुराना रिकॉर्ड देखें और बताएं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहते हुए वे कितनी बार राज्योत्सव में शामिल हुए थे.
राज्योत्सव किसी दल का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का त्योहार
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ के हर नागरिक का उत्सव है. कांग्रेस के छोटे-बड़े सभी नेताओं ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की बधाई दी है. ऐसे में कांग्रेस को राज्योत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री की नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है.
सरकारी आयोजन में विपक्ष को नहीं बुलाना सरकार की मंशा पर सवाल
शुक्ला ने कहा कि जब सरकार जनता के पैसे से कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित करती है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसमें सभी विपक्षी दलों के नेताओं को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करे. लेकिन सरकार विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं कर रही है.इससे सरकार की राजनीतिक विद्वेष की भावना साफ झलकती है.
दूसरों को नसीहत देने से पहले मुख्यमंत्री यह बताएं कि पांच साल पहले मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, जब वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री थे, तब कितनी बार राज्योत्सव में शामिल हुए थे.मुख्यमंत्री को पहले अपने आचरण और पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए- सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष, मीडिया विभाग कांग्रेस
दूसरों को सीख देना करे बंद, अपनी गलती का करे एहसास
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष को सीख देने के बजाय अपनी गलती का एहसास करें. सरकार ने विपक्ष के नेताओं को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना भी जरूरी नहीं समझा और अब उन्हीं नेताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह रवैया उचित नहीं है.
सीएम साय ने दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन पर जताई थी नाराजगी
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विपक्षी नेताओं के दिल्ली में रहने और एसआईआर, ईवीएम और चुनाव आयोग के मुद्दे पर प्रदर्शन करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब पूरा छत्तीसगढ़ अपने राज्य की स्थापना का उत्सव मना रहा है, तब विपक्ष के नेता प्रदेश की जनता के बीच रहने के बजाय दिल्ली में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने में व्यस्त हैं.
सीएम ने कांग्रेस पर लगाए थे आरोप
सीएम साय ने कहा था कि राज्य स्थापना दिवस प्रदेशवासियों के गौरव, स्वाभिमान और साझा उपलब्धियों का प्रतीक है.ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर राजनीतिक विरोध और प्रदर्शन को प्राथमिकता देना उचित नहीं है. उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष को जनता के बीच जाकर अपने कार्यों और नीतियों के आधार पर विश्वास अर्जित करना चाहिए. लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है.
फिलहाल राज्योत्सव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. एक ओर मुख्यमंत्री विपक्ष की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर विपक्ष की उपेक्षा और राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगा रही है.
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