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राज्योत्सव पर राजनीति : सीएम साय पर कांग्रेस का पलटवार, कहा दूसरों को नसीहत देने से पहले देखें अपना रिकॉर्ड

सीएम साय पर कांग्रेस का पलटवार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विपक्ष पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने तीखा पलटवार किया है. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ के आम छत्तीसगढ़ियों का त्योहार है और इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस को मुख्यमंत्री की नसीहत की जरूरत नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि दूसरों को सीख देने से पहले वे अपना पुराना रिकॉर्ड देखें और बताएं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहते हुए वे कितनी बार राज्योत्सव में शामिल हुए थे.

राज्योत्सव किसी दल का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का त्योहार