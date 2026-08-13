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स्वास्थ्य विभाग में खरीद-फरोख्त घोटाले पर गरमाई सियासत: स्वास्थ्य मंत्री ने सचिव का जवाब किया खारिज, मांगी बिंदुवार रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा उपकरणों, कंज्यूमेबल और दवाइयों की खरीद को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य सचिव द्वारा भेजे गए जवाब को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से असंतोषजनक और 'अधूरा' करार दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि ओआरएस (ORS) पैकेट, बेडशीट और पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों सहित सभी महत्वपूर्ण मदों की खरीद, भुगतान, जीएसटी और मात्रा (क्वांटिटी) से जुड़े संपूर्ण और प्रामाणिक रिकॉर्ड की जांच कर एक व्यापक, बिंदुवार (पॉइंट-वाइज़) रिपोर्ट आगामी 17 अगस्त, 2026 तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए.

जांच के दायरे में खरीद के आंकड़े और अनियमितताएं

पिछले कुछ समय से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) और महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (DGHS) के माध्यम से की गई खरीद-फरोख्त को लेकर विभिन्न एजेंसियां जांच कर रही हैं. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल यह सामान्य बयान देना कि "मामला जांच एजेंसियों के दायरे में है", विभाग की जवाबदेही से बचने का आधार नहीं बन सकता. आधिकारिक अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यात्मक सूचनाओं को छिपाना या उन्हें दबाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.

मंत्री कार्यालय की ओर से यह भी रेखांकित किया गया है कि ओआरएस के पैकेट, अस्पताल की बेडशीट और पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों जैसी जरूरी सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया, सप्लाई ऑर्डर, डिलीवरी के ब्योरे और तुलनात्मक दरों (कंपैरेटिव प्रोक्योरमेंट डिटेल्स) से जुड़ी जानकारियां फाइलों में स्पष्ट होनी चाहिए.

सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) की पालन पर जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) के प्रावधानों के तहत किसी भी भुगतान बिल को केवल उचित फाइनेंसियल सिक्योरिटी के बाद ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए. भुगतान और लेखा रिकॉर्ड से जुड़े पुख्ता दस्तावेजों में सप्लाई ऑर्डर, इनवॉइस (चालान), जीएसटी विवरण, निरीक्षण और स्वीकृति रिपोर्ट, डिलीवरी चालान, मात्रा सत्यापन प्रमाण पत्र और तुलनात्मक स्टेटमेंट शामिल होने अनिवार्य हैं, जो कि मूल खरीद फाइलों के जांच के अधीन होने के बावजूद विभाग के अन्य कार्यालयों में उपलब्ध रिकॉर्ड से जुटाए जा सकते हैं.