खारून की खराश, रायपुर नगर निगम से सदन तक ट्रिपल इंजन सरकार पर विपक्ष का वार, सत्ता पक्ष ने भी उठाए सवाल

रायपुर की पहचान खारून नदी आज प्रशासनिक अनदेखी का जीवंत उदाहरण है. भाठागांव से लेकर चंदनीडीह तक, विकास की अधूरी योजनाएं और कागजों पर दौड़ते सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) नदी के अस्तित्व को निगल रहे हैं.राजधानी के घरों से निकलने वाला गंदा पानी, साबुन-सोडा और सीवरेज सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है.अधिकारियों की तकनीकी खामियों का आलम यह है कि एनीकट ओवरफ्लो होने की वजह से गंदा पानी बिना उपचारित हुए नदी में मिल रहा है. यह सिर्फ चिंगरी नाला नहीं, बल्कि रायपुरा और सरोना के तीन बड़े नालों सहित महादेव घाट मुक्तिधाम वाले नाले का भी यही हाल है. हद तो तब हो जाती है जब उरला इंडस्ट्रियल एरिया का जहरीला केमिकल युक्त पानी भी सीधे खारून में मिलकर बिरगांव के लोगों के लिए 'जहर' बन रहा है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जीवनरेखा कही जाने वाली खारून नदी आज खुद अपनी अंतिम सांसें गिन रही है. जिस नदी के पानी से पूरा शहर अपनी प्यास बुझाता है, आज वह प्रशासनिक विफलता और सिस्टम की सड़ांध की भेंट चढ़ चुकी है. स्मार्ट सिटी के दावों के बीच खारून अब 17 बड़े नालों का 'डंपिंग यार्ड' बन गई है. यह मुद्दा अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है. 'ट्रिपल इंजन' की सरकार पर विपक्ष ने तो हमला बोला ही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष के कद्दावर विधायक राजेश मूणत ने भी सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

विपक्ष का 'ट्रिपल इंजन' पर प्रहार

इस दुर्दशा को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है.आकाश तिवारी ने कहा की "मैं खुद उस जगह गया जहां नाला नदी में मिल रहा है. बड़े दुख की बात है कि 100 मीटर की दूरी पर महादेव का मंदिर है, जहां लोग इसी प्रदूषित जल को भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं. रायपुर की जनता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भाजपा की 'ट्रिपल इंजन' सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है. इन्हें अहंकार हो गया है कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता. ये सरकार आम आदमी की बात सुनना बंद कर चुकी है और राजधानी को स्वच्छ पानी तक नहीं दे पा रही.

अपनों के ही निशाने पर सरकार

यह आग केवल निगम तक नहीं रुकी, बल्कि विधानसभा के सदन तक पहुंच गई. पूर्व मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूणत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया. राजेश मूणत सदन में सवाल सवाल उठाते हुए कहा कि रायपुर की पूरी जनता, मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल खारून का पानी पीता है. आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब 7 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध थी, तो 8 किलोमीटर दूर जाकर एसटीपी क्यों बनाया गया? इसका डीपीआर किसने बनाया और स्थान का चयन किसने किया? आज भी गंदा पानी नदी में मिल रहा है, क्या सरकार दोषी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी?.

प्रदूषण का स्तर है नियंत्रित

इन आरोपों के बीच प्रशासन बचाव की मुद्रा में है. नगर निगम आयुक्त विश्वदीप का कहना है कि तीन एसटीपी अच्छा काम कर रहे हैं और प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में है

मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी

नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सदन में सफाई देते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और नालों के सीमांकन के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, खारून देश की सबसे प्रदूषित 271 नदियों की सूची में शामिल है. अरपा, हसदेव और महानदी जैसी अन्य नदियों के साथ खारून का नाम इस सूची में होना छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है. अब देखना होगा कि सदन से सड़क तक मचे इस बवाल के बाद क्या 'जीवनरेखा' को वाकई नया जीवन मिल पाएगा.