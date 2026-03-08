ETV Bharat / state

दुर्ग अफीम खेती कांड पर सुलगी सियासत, बालोद में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता के अफीम कांड पर सियासत गर्मा गई है. बालोद में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है.

Congress protests against opium cultivation
अफीम खेती पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 4:57 PM IST

बालोद: अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है. 7 मार्च को सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई है. नई कीमतों के तहत 14.2 किलो के सिलेंडर पर कुल 60 रुपये महंगे हो गए हैं. जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर 115.50 रुपये महंगे हो गए हैं. इस इजाफे के बाद 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये और कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर 1,883 रुपये के हो गए हैं. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा और दुर्ग में बीजेपी नेता के अफीम कांड पर छत्तीसगढ़ की सियासत सुलग उठी है. बालोद में इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है.

बालोद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

अचानक गैस के दाम में इजाफा होने पर बालोद में कांग्रेस ने बीजेपी की मोदी सरकार और साय सरकार पर हमला बोला है. गैस के दाम में बढ़ोतरी और भाजपा नेता द्वारा की जा रही अफीम की खेती के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने पैदल मार्च किया. जय स्तंभ चौक पहुंच कर कांग्रेस नेताओं ने पुतला दहन कर अपना विरोध जताया.

बालोद में अफीम कांड की गूंज (ETV BHARAT)

बालोद से कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि जब गैस सिलेंडर 400 रुपए का था तो प्रधानमंत्री जी विरोध करते थे. स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर आंदोलन करती थी. आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 हजार रुपये से अधिक हो गई है. तब ये भाजपाई कहां हैं आज महंगाई और अफीम की खेती के विरोध में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

बीजेपी नेता के अफीम कांड पर बोला हमला

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने दुर्ग में बीजेपी नेता के अफीम कांड पर साय सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपने 10 एकड़ की खेत में अफीम की खेती कर रहा था. एक तरफ सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से करोड़ों खर्च कर रही है नशे के खिलाफ लोगों को जागरुक कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी नेता खुद अफीम की खेती करते पकड़े गए हैं. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, सांसद विजय बघेल और मंत्री गजेंद्र यादव के साथ विनायक ताम्रकार की तस्वीरें वायरल है. इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए- चंद्रेश हिरवानी, जिलाध्यक्ष, बालोद कांग्रेस

अफीम कांड पर संगीता सिन्हा का साय सरकार पर हमला

बालोद कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस धान की खेती को बढ़ावा दे रही, बीजेपी अफीम की खेती को बढ़ावा दे रही है. जब से राज्य में बीजेपी की सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है और भाजपा के नेता अफीम को संरक्षण देने में व्यस्त हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने धान की खेती को बढ़ावा दिया था लेकिन भाजपा वाले अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं की संलिप्तता है. इसलिए इस केस में कड़ाई से जांच होनी चाहिए.

