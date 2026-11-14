बीजेपी कर रही जनजातीय वीरों का सम्मान, तो कांग्रेस को तकलीफ होनी ही है- किरण सिंहदेव
छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस पर सियासी घमासान तेज है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 6:17 PM IST
रायपुर: बीजेपी रायगढ़ के धरमजयगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है. रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन है. जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है. इस आयोजन पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कभी किया ही नहीं, इसलिए कांग्रेस ऐसा बोल रही है. आदिवासी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनजाति ही आदिवासी हैं ऐसे में जनजाति बोलना क्या गलत है.
दीपक बैज पर किरण सिंहदेव का पलटवार
दीपक बैज के जनजातीय गौरव दिवस को विनाश दिवस के रूप में तंज कसने पर किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर हमला बोला है. किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस तो तंज कसेगी ही, क्योंकि आपने तो कभी किया ही नहीं. चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में हो या समीपवर्ती राज्य में हो.
जनजातीय समाज के वीरों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ तो होनी ही है. आपने तो कभी किया ही नहीं. कांग्रेस केंद्र में 55 सालों तक रहते हुए जनजाति मंत्रालय तक नहीं बना पाई. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति मंत्रालय बनाकर जनजाति समाज का उत्थान किया. कार्य योजना बनाई- किरण सिंहदेव, बीजेपी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़
आदिवासी और जनजाति में कोई अंतर नहीं- किरण सिंहदेव
यह पूछे जाने पर की बीजेपी को आदिवासी शब्द क्यों पसंद नहीं है. इस पर किरण सिंहदेव ने कहा कि "व्हाट इज डिफरेंट आदिवासी और जनजाति इसमें अंतर क्या है. वही समाज तो है जैसे मैं बस्तर की बात बोलूं हर 20 से 25 किलोमीटर बाद वहां पर अलग-अलग जनजाति समाज के लोग मिल जाएंगे. उनकी भाषा बोली, खान-पान, रहन-सहन सब बदल जाता है. बावजूद इसके वह सब जनजाति समाज के हैं."
आदिवासी और जनजाति में क्यों ला रहे भेदभाव ?
सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी, वनवासी और जनजाति के सवाल पर किरण सिंहदेव ने कहा कि "देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जनजाति और आदिवासी में क्यों डिफरेंट कर रहे हैं. ये क्यों भेदभाव ला रहे हैं. सीधी सी बात है आदिवासी समाज के लोग जनजाति समाज के लोग कहे जाते हैं. सबसे बड़ी बात है कि हम अपने वीरों का सम्मान कर रहे हैं. हमारे देश के हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे समीपवर्ती राज्य के वीरों को हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं. जिसे हम धरती आबा और भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं."
जनजातीय गौरव दिवस का निकाय चुनाव से लेना देना नहीं- सिंहदेव
यह पूरा आयोजन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किया जा रहा है. इस सवाल पर किरण सिंहदेव ने कहा कि "इस पूरे स्लॉट को आपको चेंज करने का है. ये तो भगवान बिरसा मुंडा की 151 वीं जयंती मनाई जा रही है. पिछले साल हम लोगों के द्वारा 150वीं जयंती मनाई गई थी. चुनाव को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है. कांग्रेस अपने समय में ऐसा किया करती थी इसलिए कांग्रेस को ऐसा लग रहा है."
पिछले तीन बार से यह क्षेत्र कांग्रेस के पास रहा है. ऐसे में इस जगह पर आयोजन करने का कुछ खास मकसद है या फिर विधानसभा 2028 की तैयारी है. इस सवाल पर किरण सिंहदेव ने कहा कि "साल 2028 में अभी बहुत टाइम है. एक बात और दूसरी बात कोई भी आप जगह चुन लीजिए. कांग्रेस को बोलना होगा तो किसी भी जगह को लेकर बोलेंगे. धरमजयगढ़ सेंटर में पड़ता है. जशपुर से लेकर आसपास के जगह के बहुत सारे हमारे विधायक हैं. कोरबा, रामपुर, सरगुजा जैसे क्षेत्र पड़ते हैं. क्षेत्र के जनजाति समाज के लोगों ने ठीक समझा. इस वजह से वहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है."