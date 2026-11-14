ETV Bharat / state

बीजेपी कर रही जनजातीय वीरों का सम्मान, तो कांग्रेस को तकलीफ होनी ही है- किरण सिंहदेव

किरण सिंहदेव का दीपक बैज पर पलटवार ( ETV BHARAT )

रायपुर: बीजेपी रायगढ़ के धरमजयगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है. रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन है. जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया है. इस आयोजन पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कभी किया ही नहीं, इसलिए कांग्रेस ऐसा बोल रही है. आदिवासी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनजाति ही आदिवासी हैं ऐसे में जनजाति बोलना क्या गलत है.

दीपक बैज पर किरण सिंहदेव का पलटवार दीपक बैज के जनजातीय गौरव दिवस को विनाश दिवस के रूप में तंज कसने पर किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर हमला बोला है. किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस तो तंज कसेगी ही, क्योंकि आपने तो कभी किया ही नहीं. चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में हो या समीपवर्ती राज्य में हो.