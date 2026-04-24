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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राजनीति, कवर्धा में बीजेपी ने राहुल गांधी का पुतला फूंका

कवर्धा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी हंगामा देखने को मिला. बीजेपी महिला मोर्चा और भाजयुमो ने विरोध प्रदर्शन किया.

BJP Protest in Kawardha
कवर्धा में बीजेपी का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 9:25 PM IST

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कवर्धा: संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास नहीं होने पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है. बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है. शुक्रवार को कवर्धा के सिग्नल चौक पर सियासी गहमा गहमी देखने को मिली. भाजपा महिला मोर्चा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. रैली में बड़ी संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया.

कांग्रेस ने देश की माताओं बहनों का अपमान किया

रैली का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिलाध्यक्ष उमंग पांडेय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी एक ओर महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात करती है, लेकिन जब उन्हें वास्तविक रूप से अधिकार देने की पहल की जाती है, तो उसका विरोध करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर देश की माताओं और बहनों का अपमान किया है.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (ETV BHARAT)

कांग्रेस महिला विरोधी है- बीजेपी

भाजयुमो प्रदेश सचिव मनीराम साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे देश के विकास को नई दिशा मिलेगी. कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस पर महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया. रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए और कहा कि महिलाओं के अधिकारों का विरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

रैली के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया. इस दौरान क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कवर्धा पुलिस की तरफ से शहर में पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

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