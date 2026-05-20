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मोदी-मेलोनी और मेलोडी चॉकलेट पर सियासत, भूपेश बघेल का तंज, "मोदी आप देश के लिए हो हानिकारक"

रोम में पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट में दी है. अब इस पर सियासत छिड़ गई है.

Bhupesh Baghel Takes Aim at Modi
भूपेश बघेल का मोदी पर निशाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की चर्चित मेलोडी दोस्ती अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है. इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी द्वारा मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चाओं की बाढ़ आ गई. इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा मोदी आप देश के लिए हो हानिकारक. बघेल ने यह बयान कांग्रेस प्रेदश कार्यलय राजीव भवन में पत्रकारो से चर्चा के दौरान दिया. अब यह मामला सिर्फ एक चॉकलेट गिफ्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी बयानबाजी और सोशल मीडिया ट्रेंड का नया विषय बन गया है.

मेलोडी चॉकलेट से शुरू हुई नई सियासी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई. मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मेलोनी को खास मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की. मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा.

मोदी के मेलोनी को गिफ्ट देने पर सियासत (ETV BHARAT)

इसके बाद सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड करने लगा और दोनों नेताओं की दोस्ती को लेकर मीम्स और मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे भारत-इटली दोस्ती की मिठास बताया, तो कई लोगों ने इसे राजनीतिक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा कहकर तंज कसा है.

मोदी आप देश के लिए हानिकारक- भूपेश बघेल

मोदी-मेलोनी की वायरल विडियो और पोस्ट के बीच भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा कटाक्ष किया उन्होंने कहा कि मोदी आप देश के लिए हो हानिकारक. बघेल का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. कांग्रेस समर्थकों ने इसे केंद्र सरकार की नीतियों पर व्यंग्य बताया, जबकि भाजपा नेताओं और समर्थकों ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान करार देते हुए विरोध जताया. बघेल के बयान ने मेलोडी चर्चा को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया.

भूपेश बघेल का बयान बना चर्चा का विषय

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत और इटली के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी अहम मानी जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. भारतीय राजनीति में इस मुलाकात का सबसे ज्यादा चर्चित पहलू मेलोडी चॉकलेट और उस पर आया भूपेश बघेल का बयान बन गया है.

राजनीति में कभी चाय चर्चा का विषय बनती है, कभी सेल्फी और अब एक चॉकलेट ने सियासी बहस को जन्म दे दिया है. मोदी-मेलोनी की मेलोडी दोस्ती और भूपेश बघेल के हानिकारक वाले तंज ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक नई बहस छेड़ दी है.

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मोदी और जॉर्जिया मेलोनी
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