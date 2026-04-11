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एमएमएस कांड पर छत्तीसगढ़ में राजनीति, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल, दोबारा जांच की मांग

छत्तीसगढ़ में एमएमएस कांड को लेकर सियासी गहमागहमी है. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने नए सिरे से जांच की मांग की है.

Congress MLA Devender Yadav
कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 8:08 PM IST

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दुर्ग: भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव एक बार फिर कथित एमएमएस कांड को लेकर सुर्खियों में हैं.भिलाई नगर पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद वे थाने पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक पुलिस अधिकारियों से चर्चा की. यह मामला साल 2023 का है,जब एक कथित एमएमएस वायरल हुआ था और इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी विवाद हुआ था. उस समय विधायक ने इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया था और खुद ही एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

एमएमएस कांड में दोबारा जांच की मांग

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने एमएमएस कांड पर दोबारा जांच की मांग की है. शनिवार को भिलाई थाने पहुंचे और इस पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की. उनका कहना है कि अब तक जांच पूरी नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है और सच्चाई सामने लाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि यह किसी साजिश का हिस्सा है, तो इसमें शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.इस दौरान विधायक ने राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा और जांच में देरी को लेकर सवाल उठाए.

छत्तीसगढ़ में एमएमएस कांड पर राजनीति (ETV BHARAT)

इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अगर किसी ने साजिश रची है तो इसका भी खुलासा जांच में होना चाहिए- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

दुर्ग जिले में 5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर देवेंद्र यादव ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं और दोषियों को उम्रभर जेल में रहना चाहिए.

बंगाल और असम के चुनावों को लेकर भी देवेंद्र यादव ने अपनी बात रखी है. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की स्थिति कमजोर है, जबकि असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान उनकी घबराहट को दर्शाते हैं. इसलिए दोनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है.

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