ETV Bharat / state

एमएमएस कांड पर छत्तीसगढ़ में राजनीति, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल, दोबारा जांच की मांग

दुर्ग: भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव एक बार फिर कथित एमएमएस कांड को लेकर सुर्खियों में हैं.भिलाई नगर पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद वे थाने पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक पुलिस अधिकारियों से चर्चा की. यह मामला साल 2023 का है,जब एक कथित एमएमएस वायरल हुआ था और इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी विवाद हुआ था. उस समय विधायक ने इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया था और खुद ही एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

एमएमएस कांड में दोबारा जांच की मांग

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने एमएमएस कांड पर दोबारा जांच की मांग की है. शनिवार को भिलाई थाने पहुंचे और इस पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की. उनका कहना है कि अब तक जांच पूरी नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है और सच्चाई सामने लाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि यह किसी साजिश का हिस्सा है, तो इसमें शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.इस दौरान विधायक ने राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा और जांच में देरी को लेकर सवाल उठाए.