महापौर फंड पर सियासी फसाद, रिसाली नगर निगम में मचा घमासान

महापौर फंड को लेकर रिसाली नगर निगम में सियासी गहमागहमी देखने को मिली.

Political turmoil in Durg Risali Municipal Corporation
दुर्ग रिसाली नगर निगम में सियासी घमासान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 10:21 PM IST

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई का रिसाली नगर निगम इन दिनों सुर्खियों में है. यहां पर महापौर निधि को लेकर सियासी घमासान मच गया है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं. इस पूरे मुद्दे को रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने राजनीति से प्रेरित बताया है.

दुर्ग के रिसाली नगर निगम में सियासी दंगल

भाजपा पार्षदों ने रिसाली नगर निगम में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. यह आरोप महापौर फंड को लेकर है. जबकि महापौर शशि सिन्हा ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है. भाजपा पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू का कहना है कि पिछले चार वर्षों में महापौर की व्यक्तिगत निधि का लाभ न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के अधिकांश पार्षदों को मिला.

दुर्ग रिसाली नगर निगम में दंगल (ETV BHARAT)

महापौर का वार्ड भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में आता है, जहां नाली और सड़कों का रखरखाव पहले से ही संयंत्र द्वारा किया जाता है. ऐसे में महापौर निधि कहां खर्च हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. शासन से प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ करोड़ रुपये आते हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नजर नहीं आता, केवल फाइलों में ही खर्च दिखाया जा रहा है. साथ ही कुछ चुनिंदा लोगों को ही काम दिया जाता है- शैलेंद्र कुमार साहू, नेता प्रतिपक्ष रिसाली निगम

महापौर ने आरोपों का किया खंडन

इस मुद्दे पर महापौर शशि सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि महापौर निधि सभी 40 वार्डों के विकास के लिए होती है और जहां से पार्षद लिखित प्रस्ताव देते हैं, वहां कार्य कराया जाता है. उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में करीब 40 लाख रुपये के काम कराए गए हैं और अन्य वार्डों में भी विकास कार्य हुए हैं. उनके अनुसार वर्ष 2024 में निधि से अधिक काम कराया गया था, इसलिए 2025 की राशि को संतुलित कर उपयोग किया गया. उन्होंने दोहराया कि लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक हैं और तथ्यहीन हैं.

रिसाली नगर नगर निगम के चुनाव इस वर्ष के अंत में संभावित हैं. इस नगर निगम में वर्तमान में 40 पार्षदों की संख्या है. जिसमें भाजपा के 21 और कांग्रेस के 19 पार्षद हैं. अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या जांच होती है.

