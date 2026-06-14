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सीएम कन्या विवाह योजना मंगलसूत्र विवाद, विभाग ने जांच की कही बात, गड़बड़ी से किया इंकार

कन्या विवाह योजना के मंगलसूत्र विवाद पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने जांच की बात कही है

Politics over the Mangalsutra controversy
मंगलसूत्र विवाद पर राजनीति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 10:19 PM IST

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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर:खड़गंवा के चनवारीडांड़ में हुए सीएम कन्या विवाह योजना के तहत वितरित किए गए सामान पर विवाद है. इसमें मंगलसूत्र को लेकर विवाद सबसे ज्यादा है.अब इस मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनियमितता से इंकार किया है. महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कहा गया है कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. विभाग की तरफ से सभी भुगतान शासन के नियमों के तहत किया गया है. यह विवाह 10 फरवरी 2026 को हुआ था. उसके बाद से जून 2026 में मंगलसूत्र विवाद ने तूल पकड़ लिया है.

महिला एवं बाल विकास विभाग का बयान

महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आदित्य शर्मा ने सभी आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि विवादित मंगलसूत्र को लेकर लगाए जा रहे आरोपों में तथ्यात्मक स्थिति अलग है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वितरित किया गया मंगलसूत्र चांदी का नहीं था और इसके लिए विभाग की ओर से केवल 989 रुपये का भुगतान किया गया था.

एमसीबी में मंगलसूत्र विवाद (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वधु के खाते में निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया है. योजना के प्रावधान के अनुसार जहां 35 हजार रुपये की राशि आरटीजीएस के माध्यम से वधु के खाते में भेजी जानी थी, वहीं 36 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई. मंगलसूत्र मद में बची लगभग एक हजार रुपये की राशि भी सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दी गई है-आदित्य शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी

जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति व्यक्ति विवाह कुल 50 हजार रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है. इसमें 35 हजार रुपये वधू के खाते में, 8 हजार रुपये विवाह कार्यक्रम के आयोजन में और 7 हजार रुपये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में खर्च किए जाते हैं. इसी नियम के तहत यह विवाह का आयोजन किया गया था.

बीजेपी ने कही जांच की बात

इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच अभी जारी है. उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.

यदि जांच में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारी या दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा-उज्जवल दीपक, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी

कांग्रेस ने उठाए सवाल

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि यदि जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो इस मामले की शिकायत विभागीय सचिव से की जाएगी.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मंगलसूत्र विवाद को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान कब थमता है.

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