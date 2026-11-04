पीएमओ तक जुड़े महादेव सट्टा ऐप के तार, रवि उप्पल और शुभम सोनी कब होंगे गिरफ्तार- दीपक बैज
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महादेव सट्टा ऐप केस में मोदी सरकार पर हमला किया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 9:17 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में एक बार फिर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक इस मामले के तार जुड़े होने का दावा किया है. बैज ने सवाल उठाया कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद भी रवि उप्पल और शुभम सोनी अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं. उन्होंने भाजपा सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रदीप मिश्रा, पीएमओ के अधिकारियों और विकास गर्ग को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की मांग की है.
महादेव सट्टा ऐप पर बीजेपी सरकार से सवाल
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार को महादेव सट्टा ऐप केस में घेरा है. बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महादेव सट्टा एप के मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया. चुनाव के दौरान मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इस मामले पर बयान देते रहे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ गई. बैज ने सवाल किया कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन रवि उप्पल और शुभम सोनी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आखिर इन्हें भारत और रायपुर कब लाया जाएगा ?
कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई कार्रवाई- दीपक बैज
दीपक बैज ने दावा किया कि महादेव सट्टा एप के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हो गई थी. उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार के दौरान इस मामले में 72 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थी. ऐप को गूगल से हटाने की कार्रवाई भी उसी दौरान हुई थी. बैज के मुताबिक, रायपुर पुलिस की पहल पर रवि उप्पल के खिलाफ सर्कुलर जारी कराने की प्रक्रिया भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी. उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा कि पिछले तीन वर्षों में महादेव सट्टा एप को पूरी तरह बंद कराने के लिए क्या कदम उठाए गए? कितनी नई एफआईआर दर्ज हुईं और पीएमओ को कितनी बार पत्र लिखा गया?
पीएमओ तक कनेक्शन का आरोप
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि महादेव सट्टा एप का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक जुड़ा हुआ है. उन्होंने दावा किया कि महादेव सट्टे से मिलने वाला पैसा भाजपा के एक विधायक के जरिए दिल्ली तक पहुंच रहा है. बैज ने ऑनलाइन सट्टे के दूसरे प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि महाकाल बुक, जन्नत बुक, राजवीर ऑनलाइन, लोटस 365, अलीबाबा बुक और खेलों यार जैसे प्लेटफॉर्म भी सक्रिय हैं.
जब ऑनलाइन सट्टे का कारोबार सोशल मीडिया के जरिए लगातार संचालित होने का दावा किया जा रहा है, तो सरकार और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय इस पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
प्रदीप मिश्रा, पीएमओ अधिकारी और विकास गर्ग से पूछताछ की मांग
प्रेसवार्ता में दीपक बैज ने जांच को लेकर एक और बड़ी मांग रखी. उन्होंने कहा कि कथा वाचक प्रदीप मिश्रा, पीएमओ के अधिकारियों और विकास गर्ग को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जानी चाहिए.
क्या भाजपा सरकार पीएमओ के अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाने की मांग करेगी? भाजपा के किन नेताओं का इस पूरे मामले से कनेक्शन है और किन लोगों पर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप हैं. इसकी जांच होनी चाहिए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महादेव सट्टा एप पर रोक लगाने में नाकाम रही है. मौजूदा सरकार की कार्रवाई का आधार भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दर्ज मामले ही हैं. बैज ने कहा कि महादेव सट्टा एप मामले में अभी कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी है. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच का दायरा केवल कुछ आरोपियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राजनीतिक संरक्षण और कथित लेनदेन से जुड़े हर पहलू की जांच होनी चाहिए.
फिलहाल महादेव ऑनलाइन सट्टा एप का मामला एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार से रवि उप्पल और शुभम सोनी की गिरफ्तारी से लेकर पीएमओ के अधिकारियों की भूमिका तक पर सवाल खड़े किए हैं. अब देखना होगा कि भाजपा सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई क्या होती है.