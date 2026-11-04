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पीएमओ तक जुड़े महादेव सट्टा ऐप के तार, रवि उप्पल और शुभम सोनी कब होंगे गिरफ्तार- दीपक बैज

महादेव सट्टा ऐप केस में राजनीति ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में एक बार फिर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक इस मामले के तार जुड़े होने का दावा किया है. बैज ने सवाल उठाया कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद भी रवि उप्पल और शुभम सोनी अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं. उन्होंने भाजपा सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रदीप मिश्रा, पीएमओ के अधिकारियों और विकास गर्ग को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की मांग की है.

महादेव सट्टा ऐप पर बीजेपी सरकार से सवाल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार को महादेव सट्टा ऐप केस में घेरा है. बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महादेव सट्टा एप के मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया. चुनाव के दौरान मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इस मामले पर बयान देते रहे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ गई. बैज ने सवाल किया कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन रवि उप्पल और शुभम सोनी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आखिर इन्हें भारत और रायपुर कब लाया जाएगा ?