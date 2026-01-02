ETV Bharat / state

झीरम पर सियासी महायुद्ध, नड्डा के आरोप, भूपेश–कवासी के नार्को टेस्ट की मांग और कांग्रेस के भीतर बगावत

झीरम घाटी नरसंहार पर जेपी नड्डा के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी धमासान चरम पर है. पढ़िए ये रिपोर्ट

Politics Over Jhiram Naxal Attack
झीरम नक्सली हमले पर राजनीति (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 2, 2026 at 10:36 PM IST

रायपुर: झीरम घाटी नरसंहार एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में विस्फोटक मुद्दा बन चुका है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए जिस साजिश की बात कही, उसने सियासत की जमीन हिला दी. नड्डा के आरोपों के ठीक बाद कांग्रेस के भीतर से ही भूपेश बघेल और कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग उठना, और फिर उस मांग को उठाने वाले नेता पर पार्टी का तुरंत एक्शन, यह साफ संकेत है कि झीरम अब सिर्फ न्याय का सवाल नहीं, बल्कि सत्ता, नेतृत्व और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है.

नड्डा का हमला: ‘कांग्रेस के ही लोग थे गुनहगार’

जांजगीर में बीजेपी के जनादेश पर्व के मंच से जेपी नड्डा ने झीरम घाटी हमले को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया. नड्डा ने दावा किया कि 2013 के नक्सली हमले के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कुछ अंदरूनी लोग थे, जिन्होंने नक्सलियों को काफिले की लोकेशन दी. नड्डा का यह बयान कांग्रेस नेतृत्व को सीधे तौर पर आरोपी की भूमिका में खड़ा करता है.

झीरम नक्सली हमले पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान (ETV BHARAT)

नड्डा के बयान का संदेश, सीधे भूपेश पर निशाना ?

राजनीतिक गलियारों में इसे भूपेश बघेल पर सीधा हमला माना जा रहा है. बीजेपी का आकलन है कि भूपेश आज कांग्रेस के सबसे मुखर और आक्रामक चेहरे हैं. ऐसे में झीरम जैसे भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दे को उछालकर भूपेश की राजनीतिक धार कुंद करने की कोशिश साफ दिखती है.

कांग्रेस का नड्डा पर पलटवार

नड्डा के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पलटवार करते हुए जांजगीर थाना, एसपी और डीजीपी को ऑनलाइन शिकायत भेजी. तिवारी ने नड्डा के खिलाफ FIR दर्ज करने और जेपी नड्डा के नार्को टेस्ट की मांग कर दी.

पुलिस का दो टूक जवाब, मामला अदालत में, नई कार्रवाई नहीं

जांजगीर पुलिस ने शिकायत को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि झीरम घाटी हत्याकांड पहले से ही बस्तर के दरभा थाना में दर्ज है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर चुकी है और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि एक ही विषय पर दोबारा FIR या नई वैधानिक कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है.

विकास तिवारी के पत्र से मचा घमासान

जेपी नड्डा के बयान के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने ऐसा पत्र लिखा, जिसने पार्टी के भीतर विस्फोट कर दिया. झीरम न्यायिक आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ-साथ भूपेश बघेल और कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की भी मांग कर दी.

कांग्रेस पार्टी का पलटवार: तिवारी बाहर, संदेश अंदर

कांग्रेस ने बिना देर किए विकास तिवारी को प्रदेश प्रवक्ता पद से हटा दिया. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि नेतृत्व पर सवाल उठाने की कीमत चुकानी होगी. पार्टी ने विकास तिवारी के बयान को अनुशासनहीनता करार देते हुए तीन दिन में जवाब मांगा है.

कांग्रेस की सफाई, सबूत दो, नार्को नहीं

कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि नार्को टेस्ट राजनीतिक हथकंडा नहीं हो सकता. छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज तक किसी एजेंसी ने भूपेश या कवासी को नोटिस नहीं दिया. उन्होंने उल्टा सवाल उठाया कि अगर नार्को टेस्ट की बात है तो तत्कालीन बीजेपी सरकार और सुरक्षा व्यवस्था के जिम्मेदारों से क्यों नहीं पूछा जाए?

कांग्रेस खुद शक के घेरे में है- बीजेपी

भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर से ही उठ रही मांगें यह साबित करती हैं कि झीरम को लेकर सब कुछ साफ नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पांच साल सत्ता में रहते हुए सिर्फ शहादत दिवस मनाया, न्याय की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया.

झीरम सियासी साजिश, गुटबाजी या रणनीति?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है. कांग्रेस के भीतर भूपेश विरोधी धड़ा, नेतृत्व संघर्ष और आगामी चुनावी समीकरण, सब कुछ झीरम के मुद्दे से जुड़ गया है. सवाल यह भी है कि क्या विकास तिवारी महज मोहरा हैं या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामावतार तिवारी का कहना है कि झीरम घाटी कांड को एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है और कई एजेंसियां इसकी जांच कर चुकी हैं. ऐसे में अचानक भूपेश बघेल का नाम सामने आना राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हो सकता है.

कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर असंतोष भी इस पूरे विवाद की एक अहम वजह हो सकती है- रामअवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार

झीरम घाटी नरसंहार अब सिर्फ न्याय की मांग नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है. नड्डा के आरोप, भूपेश और कवासी पर उठते सवाल और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, सब मिलकर यह तय करेंगे कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सियासी आग बनेगा या सच सामने लाने की कोई ईमानदार कोशिश होगी. सवाल यही है, क्या झीरम का सच अब बाहर आएगा, या फिर एक बार फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा?

