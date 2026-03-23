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झीरम शहीद स्मारक पर राजनीति, दिवंगत कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों के साथ तोड़फोड़, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

जगदलपुर : झीरम नक्सली अटैक में मारे गए कांग्रेस नेताओं की याद में झीरम घाटी में शहीद स्मारक बनाया गया है.लेकिन ये स्मारक रखरखाव के अभाव में बदहाल हो चुकी है. स्मारक में लगे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने मौके पर पहुंचकर तस्वीरों को दोबारा उनकी जगह पर स्थापित किया है.

कांग्रेस नेताओं की तस्वीर तोड़ने का आरोप

कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि झीरम घाटी में शहीदों की स्मृति में स्थापित किए गए तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ हुई थी. बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और नंदकुमार पटेल की तस्वीरों के साथ असामाजिक तत्वों ने 18 मार्च को तोड़फोड़ की थी. जिसकी सूचना मिलने पर कांग्रेस पार्टी झीरम घाटी पहुंची. जहां तस्वीर नीचे टूटकर गिरी हुई थी. इसके बाद तस्वीरों को उठाया गया. साथ ही स्मारक में सफाई का कार्य किया गया.