झीरम शहीद स्मारक पर राजनीति, दिवंगत कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों के साथ तोड़फोड़, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप
झीरम में शहीद स्मारक को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन ने गंभीर आरोप लगाए हैं.तस्वीरों के साथ हुई छेड़छाड़ पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 10:45 PM IST
जगदलपुर : झीरम नक्सली अटैक में मारे गए कांग्रेस नेताओं की याद में झीरम घाटी में शहीद स्मारक बनाया गया है.लेकिन ये स्मारक रखरखाव के अभाव में बदहाल हो चुकी है. स्मारक में लगे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने मौके पर पहुंचकर तस्वीरों को दोबारा उनकी जगह पर स्थापित किया है.
कांग्रेस नेताओं की तस्वीर तोड़ने का आरोप
कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि झीरम घाटी में शहीदों की स्मृति में स्थापित किए गए तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ हुई थी. बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और नंदकुमार पटेल की तस्वीरों के साथ असामाजिक तत्वों ने 18 मार्च को तोड़फोड़ की थी. जिसकी सूचना मिलने पर कांग्रेस पार्टी झीरम घाटी पहुंची. जहां तस्वीर नीचे टूटकर गिरी हुई थी. इसके बाद तस्वीरों को उठाया गया. साथ ही स्मारक में सफाई का कार्य किया गया.
हमने पुलिस प्रशासन को आवदेन देकर एफआईआर करके कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन जिला प्रशासन और सरकार की उदासीनता के कारण कांग्रेस पार्टी खुद ही क्षतिग्रस्त हुए दोनों की प्रतिमा को दुबारा तैयार करके स्थापित किया- सुशील मौर्य, जिलाध्यक्ष कांग्रेस
आपको बता दें कि साल 2013 में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाली थी. इसी दौरान बस्तर जिले के दरभा झीरम घाटी में नक्सलियों ने यात्रा में हमला किया. इस हमले में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ करीब 32 लोगों की हत्या माओवादियों ने की थी. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने झीरम घाटी में शहीदों की याद में झीरम घाटी में शहीद स्मारक का निर्माण करवाया था. अब कांग्रस ने सरकार और जिला प्रशासन पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है.
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