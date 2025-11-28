ETV Bharat / state

बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सियासत जारी, पंजाब सीएम ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए गंभीर सवाल, खेल मंत्री की विपक्ष को खास नसीहत

हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद सियासत जारी है. विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है.

Politics on Basketball Player Death
बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सियासत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 28, 2025 at 11:45 AM IST

Updated : November 28, 2025 at 1:29 PM IST

चंडीगढ़/रोहतक/करनाल: बास्केटबॉल के दो खिलाड़ियों की मैदान में हुए हादसों से मौत के बाद प्रदेश सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है. प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. पीड़ित परिवार से पंजाब के सीएम ने मुलाकात की. वहीं, दीपेन्द्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. इन सबके बीच हरियाणा के खेल मंत्री ने विपक्षी दलों को मामले में सियासत न करने की नसीहत दी है.

गौरव गौतम ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि, "यह घटना हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है." गौरव गौतम ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया और उन्हें सलाह दी कि पंजाब के खिलाड़ियों की सुरक्षा और उनकी भलाई पर ध्यान दें.

गौरव गौतम ने दी विपक्ष को खास नसीहत (ETV Bharat)

खेल मंत्री ने की प्रेसवार्ता: पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रेसवार्ता की. प्रेसवार्ता के दौरान गौरव गौतम ने कहा कि, "सीएम मान को पंजाब में नशे और खिलाड़ियों की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए. हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में तीन फीसदी कोटा है, जबकि पंजाब में यह वादा भी लागू नहीं हुआ. वहां के खिलाड़ी गरीबी और असुरक्षा में जीवन बिताने को मजबूर हैं.हरियाणा सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं दे रही है. हादसे के जिम्मेदार दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

सुरक्षा और खेल सुविधाओं पर जोर: खेल मंत्री ने आगे कहा कि, "भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और खिलाड़ी सुरक्षित स्थान पर अभ्यास करें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रयास जारी रहेंगे." गौरव गौतम ने रोहतक में हाल ही में खेल स्टेडियमों के रखरखाव और बजट के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, "पिछले दस साल में खेल क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा बजट खर्च किया गया है और एक महीने पहले ही 114 करोड़ रुपये स्टेडियमों के रखरखाव के लिए जारी किए गए थे."

दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए गंभीर सवाल: वहीं, रोहतक सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बास्केटबॉल खिलाड़ियों के हादसे पर अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए." हुड्डा ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की. दीपेंद्र हुड्डा ने 2030 में भारत में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के लिए गुजरात को मेजबान राज्य बनाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि, "खेलों के लिए हरियाणा या राष्ट्रीय राजधानी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतते हैं. केंद्र सरकार ने खेल बजट में हरियाणा के साथ भेदभाव किया है, गुजरात को 600 करोड़ और हरियाणा को सिर्फ 80 करोड़ का बजट दिया गया. लोकतंत्र में विरोध के तरीके पर चर्चा होनी चाहिए. जिस तरह पुलिस ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, वह गलत है."

पंजाब CM भगवंत मान लाखनमाजरा पहुंचे: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को रोहतक के लाखनमाजरा पहुंचे और हादसे में मारे गए बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिवार से मिले. उन्होंने कहा कि, "हार्दिक का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से उनकी मौत हो गई." भगवंत मान ने घटनास्थल का जायजा भी लिया.

परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग की: पंजाब सीएम ने कहा, "घटिया सामग्री और सुरक्षा की कमी से हादसा हुआ. परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार को देनी चाहिए. मेरी सरकार से ये मांग है. ऐसी घटनाएं खिलाड़ियों के मनोबल पर असर डालती हैं. यह चिंता का विषय है." उन्होंने हरियाणा में खेल सुविधाओं और स्टेडियम की स्थिति पर भी सवाल उठाए.

खेल सुविधाओं और बजट की समीक्षा: इन सबके बीच खेल मंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि, "जो पैसा खेल स्टेडियमों और रखरखाव के लिए जारी हुआ, उसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा." उन्होंने सांसद निधि से दिए गए 11 लाख रुपये की जानकारी लेने का भी आश्वासन दिया और कहा कि, "आवश्यक सुधार किए जाएंगे."

Last Updated : November 28, 2025 at 1:29 PM IST

