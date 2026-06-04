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नोटिस पर नई जंग : बेनीवाल के वार पर राठौड़ का पलटवार, बोले- राजनीति में गिरावट नहीं आनी चाहिए

जयपुर: कानूनी नोटिस ने पंचायत-निकाय चुनाव से पहले नई सियासी जंग शुरू कर दी है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद अब भाजपा भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है. मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों दलों के बीच पहले भी गठबंधन और टकराव का लंबा इतिहास रहा है.

दोनों पार्टियों के बीच चल रही तल्खी अब कानूनी मोर्चे तक पहुंच गई है. आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद राठौड़ ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए पहली बार खुलकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राजनीति को शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है और राजनीतिक संवाद की गरिमा बनी रहनी चाहिए.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

मदन राठौड़ ने बेनीवाल के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नोटिस मिल गया है, लेकिन इसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर वह अभी विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके वकील कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं और आगे की कार्रवाई उसी आधार पर तय होगी. लेकिन राजनीति में गिराव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं.

भाषा की गरिमा हो : मदन राठौड़ ने बिना नाम लिए बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अच्छा शब्दकोश नहीं है. राजनीति में विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है. उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा और व्यवहार का स्तर गिरना नहीं चाहिए. लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवाद की गरिमा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी है. राठौड़ ने कहा कि किसी भी मामले में प्रार्थना करना या अपनी बात रखना कोई अपराध नहीं होता.