नोटिस पर नई जंग : बेनीवाल के वार पर राठौड़ का पलटवार, बोले- राजनीति में गिरावट नहीं आनी चाहिए
हनुमान बेनीवाल के नोटिस से शुरू हुई नई जंग. पंचायत चुनाव से पहले बढ़ा सियासी तापमान.
Published : June 4, 2026 at 1:08 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 1:20 PM IST
जयपुर: कानूनी नोटिस ने पंचायत-निकाय चुनाव से पहले नई सियासी जंग शुरू कर दी है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद अब भाजपा भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है. मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों दलों के बीच पहले भी गठबंधन और टकराव का लंबा इतिहास रहा है.
दोनों पार्टियों के बीच चल रही तल्खी अब कानूनी मोर्चे तक पहुंच गई है. आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद राठौड़ ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए पहली बार खुलकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राजनीति को शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है और राजनीतिक संवाद की गरिमा बनी रहनी चाहिए.
मदन राठौड़ ने बेनीवाल के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नोटिस मिल गया है, लेकिन इसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर वह अभी विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके वकील कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं और आगे की कार्रवाई उसी आधार पर तय होगी. लेकिन राजनीति में गिराव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं.
भाषा की गरिमा हो : मदन राठौड़ ने बिना नाम लिए बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अच्छा शब्दकोश नहीं है. राजनीति में विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है. उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा और व्यवहार का स्तर गिरना नहीं चाहिए. लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवाद की गरिमा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी है. राठौड़ ने कहा कि किसी भी मामले में प्रार्थना करना या अपनी बात रखना कोई अपराध नहीं होता.
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उन्होंने कहा कि उनका संगठन और वह स्वयं चाहते हैं कि प्रदेश में उच्च कोटि की राजनीति हो. राजनीति का उद्देश्य समाज और लोकतंत्र को मजबूत करना होना चाहिए न कि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपों के जरिए माहौल को खराब करना. हनुमान बेनीवाल के सामाजिक बहिष्कार के मामले पर राठौड़ ने कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि बहिष्कार कर दो...मैंने कहा कि बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन सुचिता की राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
पंचायत और निकाय चुनाव पर असर : हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ के कुछ बयानों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा था. बेनीवाल का आरोप है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए गए कुछ बयान तथ्यों से परे और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं. इसी को लेकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया.
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नोटिस के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी. पंचायत और निकाय चुनावों से पहले भाजपा और आरएलपी के बीच बढ़ रही बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है. दोनों दल ग्रामीण और किसान राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं. ऐसे में कानूनी नोटिस से शुरू हुआ यह विवाद अब एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है.