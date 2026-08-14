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सीएम धामी से छात्रा ने कहा था 'इंटरनेशनल इवेंट के मांगे गए रुपए', अब 'सफाई' के साथ 'सियासत'

वहीं, जब छात्रा ने सीएम धामी के सामने अपनी समस्या को उठाया तो वहां कुछ देर के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. फिर मुख्यमंत्री बोलते हैं ' अच्छा......चलो बेटा अभी बैठ जाओ......कौन से स्कूल की है..... नोट कर ले नाम...... एक बार देख लें.' यह वीडियो सामने के आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. हालांकि, इसके बाद छात्रा ने दूसरा वीडियो बनाकर अपनी पूरी बात जनता के सामने रखी.

" मैं जम्मू में ताइक्वांडो का नेशनल खेलने गई थी. जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था. जिसके बाद मेरा इंटरनेशनल इवेंट में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वहां जाने के लिए मुझसे डेढ़ लाख रुपए मांगे गए. जिसके चलते मैं इंटरनेशनल इवेंट में नहीं जा पाई. "- छात्रा

दरअसल, मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें तमाम स्कूलों के छात्रों ने प्रतिभाग किया. साथ ही काफी संख्या में छात्र वर्चुअली भी कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्रों से संवाद कर रहे थे. इसी दौरान एक छात्रा ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी बात रखी.

इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में छात्रा को बैठने के लिए कहा. साथ ही इस मामले को दिखवाने की बात कही, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. मामले को लेकर सरकार पर सवाल दागे और गंभीर सवाल उठाए. उधर, छात्रा फिर से सामने आई और कहती हुई नजर आई कि उस वक्त वो अपनी पूरी बात नहीं रख पाई थी. साथ ही इवेंट न जाने का कारण भी बताया.

देहरादून: हाल में ही सीएम पुष्कर धामी ने 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' के माध्यम से छात्र-छात्राओं से संवाद किया था. जिसमें एक एथलीट छात्रा ने भी सीएम धामी से संवाद किया था. जिसमें वो ये शिकायत करती हुई नजर आई थी कि उसका इंटरनेशनल इवेंट में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके लिए डेढ़ लाख रुपए मांगे गए. जिसके चलते वो इंटरनेशनल इवेंट में नहीं जा पाई.

"मैं गर्ल्स स्कूल की 12वीं की छात्रा हूं. वो 10 अगस्त को आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी. उस कार्यक्रम में मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पाई थी. जिसके चलते अब वीडियो बनाकर अपनी पूरी बात रख रही हूं. मैं नेशनल खेलने जम्मू गई थी, जहां मैंने गोल्ड मेडल जीता."- छात्रा

"इसके साथ ही मेरा इंटरनेशनल इवेंट के लिए सिलेक्शन हो गया. जहां जाने के लिए फेडरेशन की ओर से मुझे एक लाख 70 हजार रुपए मिल रहे थे. बाकी खर्चा मुझे खुद से उठाना था, लेकिन इसकी जानकारी मैंने किसी को नहीं दी जिसके चलते मैं इंटरनेशनल इवेंट में नहीं जा सकी."- छात्रा

उधर, कांग्रेस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर ही निशाना साधते हुए नजर आई. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर प्रतिभावन खिलाड़ियों का सहयोग न करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि छात्रा ने पहले सच सामने रखा था. इसके बाद छात्रा ने जो वीडियो बनाया था, उसमें साफ नजर आ रहा है कि छात्रा ने दबाव में वीडियो बनाया था.

"उस वक्त अगर मुख्यमंत्री उस बेटी को बैठने के बजाय अधिकारियों को बुलाकर यह कहते कि इस पूरे मामले की जांच करें. संबंधित अधिकारी को तालाब करें या जो भी इसमें शामिल है, उस पर कार्रवाई करें, तो इससे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की एक नजीर पेश होती."- प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

"सीएम ने बेटी को बिठा दिया और कुछ देर बाद उस बच्ची पर और उसके घर वालों पर दबाव बनाकर दूसरा वीडियो जारी करवा दिया. उस वीडियो में बच्ची के चेहरे पर डर और दबाव नजर आ रहा था. ऐसे में यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार इस तरह के प्रतिभावान छात्रों का सहयोग नहीं कर रही है."- प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

वहीं, इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सफाई दी है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस तथ्यहीन बातें कर रही है. सीएम धामी ने उसकी समस्या को नोट कर दिखवाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेंकने के लिए मामले को तूल दे रही है.

"कांग्रेस पार्टी घबराहट में इस तरह की बयानबाजी और तथ्यहीन बातें कर रही है. कांग्रेस को तथ्यों की जानकारी देने के बाद ही बोलना चाहिए. संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने बहुत ही गंभीरता से बेटी के प्रश्नों को सुना और उसकी समस्या के समाधान की बात भी कही."- मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी

"बेटी की आपबीती सुनने के बाद सीएम ने इसको नोट करने और दिखवाने की बात भी कही. ऐसे में कांग्रेस इस तरह की बात कह कर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है."- मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी

उधर, छात्रा के इन दोनों बयानों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है. जिसमें मुख्य रूप से यह चर्चाएं हैं कि वीडियो प्रसारित होने के बाद क्या छात्रा से दोबारा गोल मटोल बयान देते हुए वीडियो जानबूझकर बनवाया गया. ताकि, मामले को शांत किया जा सके? छात्र की इस आपबीती के बाद शिक्षा विभाग, खेल विभाग और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं.

आखिर विभाग ये क्यों नहीं देख पाया कि इतनी प्रतिभावान खिलाड़ी को कैसे स्पॉन्सर किया जा सके? चर्चाएं जो भी चल रही है, लेकिन ये एक सोचनीय विषय है कि एक बेटी जिसने देश और प्रदेश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर खेलने का सपना देखा, लेकिन पैसे के अभाव में इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाई.

फिलहाल, सीएम धामी के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से संबंधित स्कूल प्रशासन से भी बातचीत कर पूरी जानकारी ली गई. जिसमें यह बात सामने निकलकर आई कि छात्रा ने स्कूल की तरफ से प्रतिभाग नहीं किया था. बल्कि, एक निजी एसोसिएशन के जरिए प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही थी. जिसमें उन्हें कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन छात्रा की प्रतिभा को देखते हुए अब स्कूल स्तर से हर संभव मदद की बात कही जा रही है.

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