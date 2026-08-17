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बंद गौठान गौवंश मौत और तस्करी पर राजनीति, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, बड़ा सवाल समाधान क्या

गौठानों के बंद होने और गौवंश के सड़क पर घूमने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है. चीफ रिपोर्टर प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

Gauthans shut cattle deaths smuggling
बंद गौठान गौवंश मौत और तस्करी पर राजनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 3:42 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 3:58 PM IST

11 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में गौवंश अब केवल पशु संरक्षण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है. कांग्रेस ने पूर्ववर्ती सरकार की गौठान और गोबर खरीदी योजना बंद किए जाने को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है.कांग्रेस का दावा है कि गौठान व्यवस्था खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में मवेशी सड़कों पर आ गए हैं और चारे-पानी की कमी तथा सड़क हादसों में उनकी मौत हो रही है. पार्टी ने तो पिछले ढाई साल में करीब 5 लाख गौवंश के राज्य से गायब होने और इनमें से बड़ी संख्या में पशुओं को तस्करी के जरिए दूसरे राज्यों के स्लॉटर हाउस तक पहुंचाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है.


बीजेपी ने आरोपों को बताया राजनीतिक

सरकार और बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती गौठान व्यवस्था पर ही सवाल उठा रही है.बीजेपी का कहना है कि सरकार ने गौवंश संरक्षण के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत गौ अभ्यारण्य और अन्य व्यवस्थाओं को विकसित किया जा रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल यही है—क्या गौठान बंद होने के बाद वास्तव में गौवंश की स्थिति बदतर हुई है, कितनी गायों की मौत भूख से हुई और कितनी सड़क हादसों में, पांच लाख गौवंश के गायब होने के कांग्रेस के दावे का आधार क्या है.

गौठान बंद हुए, तो सड़क पर आया गौवंश- कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की गौठान और गोबर खरीदी योजनाओं को बिना किसी व्यवस्था के बंद कर दिया गया. कांग्रेस के मुताबिक समाचार माध्यमों में सामने आई घटनाओं और पार्टी की ओर से जुटाई गई जानकारी के आधार पर 850 से अधिक गायों की सड़क हादसों में मौत, करीब 1200 गायों की चारे-पानी के अभाव में मौत और 200 से अधिक पशुओं के जहरीला पदार्थ खाने से मरने का दावा किया गया है.


कांग्रेस ने सीधे तस्करी का लगाया आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि करीब पांच लाख गौवंश साल भर में कम हुए हैं. इनमें से केवल दो से ढाई हजार पशुओं की मौत की जानकारी सामने आई है, तो बाकी पशु कहां गए? इसी सवाल के आधार पर कांग्रेस ने गौवंश की तस्करी और दूसरे राज्यों के स्लॉटर हाउस तक पहुंचाए जाने का आरोप लगाया है. दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद को गौ-रक्षक और गौ-पूजक बताती है, लेकिन उसके शासन में गौवंश की तस्करी हो रही है.कांग्रेस ने इस मुद्दे को केंद्र की भाजपा सरकार की बीफ निर्यात नीति से भी जोड़ने की कोशिश की है.

India is second-largest beef exporter
भारत दूसरा बड़ा बीफ निर्यातक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


गौठान नहीं, नई व्यवस्था पर भरोसा- बीजेपी

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट है. उनके मुताबिक राज्य सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, बजट का प्रावधान किया है और गौसेवकों के मानदेय की व्यवस्था भी तय की गई है.बीजेपी का दावा है कि नई व्यवस्था के तहत गौ-अभ्यारण्य की योजना पर काम शुरू हो चुका है और छह जिलों से इसकी शुरुआत की गई है. आगे इसे प्रदेश के 33 जिलों तक ले जाने की कार्ययोजना होने की बात भी बीजेपी ने कही है. यानी सरकार का तर्क है कि कांग्रेस के समय की गौठान व्यवस्था खत्म करना गौवंश संरक्षण खत्म करना नहीं है, बल्कि सरकार एक अलग मॉडल की ओर बढ़ रही है.



बीजेपी ने पुराने गौठानों पर उठाए सवाल

गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस की गौठान योजना को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उनका कहना है कि कांग्रेस के समय गौठान योजना का इस्तेमाल राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए किया गया.बीजेपी का आरोप है कि कई जगह गौठानों को केवल दिखावे के लिए तैयार किया गया और गोबर खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ. बीजेपी ने कांग्रेस के इस मॉडल को असफल बताया और कहा कि नई व्यवस्था में वास्तविक रूप से गौवंश के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा. हालांकि बीजेपी के इन आरोपों के साथ भी वही सवाल जुड़ता है. यदि पुरानी व्यवस्था में खामियां थीं, तो उसे बंद करने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था कितनी जल्दी और कितने प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारी गई.



सड़क हादसों में गायों की मौत की वजह क्या है?

इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा सड़क पर होने वाली पशुओं की मौत है.बीजेपी भी यह पूरी तरह खारिज नहीं करती कि सड़क हादसों में गौवंश की मौत नहीं होती. गौरीशंकर श्रीवास ने माना कि कुछ जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं. उनका तर्क है कि बरसात के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है.

Confidence in the new system – BJP
नई व्यवस्था पर भरोसा- बीजेपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां सवाल ये है कि क्या सड़क पर गायों की मौजूदगी और गौठान बंद होने के बीच सीधा कारण-परिणाम संबंध साबित किया गया है. सड़क हादसों में गायों की मौत के लिए कई कारण हो सकते हैं, खुले में पशु छोड़ना, चराई की व्यवस्था का अभाव, शहरी कचरा, रात में वाहनों की तेज रफ्तार, हाईवे पर पशुओं की आवाजाही और स्थानीय स्तर पर पशु नियंत्रण व्यवस्था की कमजोरी.इसलिए किसी भी एक घटना को पूरे राज्य की नीति का प्रत्यक्ष परिणाम मानने से पहले व्यापक आंकड़ों की जरूरत होगी.

Gauthans shut cattle deaths smuggling
गौठान बंद गौवंश मौत और तस्करी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


भूख से मौत का सवाल
कांग्रेस करीब 1200 गायों की मौत चारे-पानी के अभाव में होने का दावा कर रही है.अगर यह दावा सही है तो यह बेहद गंभीर पशु कल्याण का मुद्दा . लेकिन इसकी पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पशुपालन विभाग के रिकॉर्ड, स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट और मृत पशुओं के कारणों का आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है. क्योंकि किसी पशु की मौत को केवल देखकर भूख से मौत कहना हमेशा वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता. बीमारी, संक्रमण, विषाक्त पदार्थ, दुर्घटना, कुपोषण या दूसरी वजहों की भी जांच जरूरी होती है. इसलिए कांग्रेस के आंकड़े अगर सरकारी या स्वतंत्र जांच से पुष्ट होते हैं, तो सरकार के सामने गंभीर जवाबदेही का सवाल खड़ा होगा. वहीं यदि आंकड़े राजनीतिक सर्वे या अनुमान पर आधारित हैं, तो उन्हें आधिकारिक मृत्यु आंकड़ों के रूप में पेश करना भी उचित नहीं होगा.



भाजपा की नई व्यवस्था जमीन पर कितनी उतरी

सरकार का दावा है कि गौवंश संरक्षण के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है और छह जिलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. लेकिन राजनीतिक बहस का असली केंद्र यही है कि कागज पर बनी योजना और जमीन पर मौजूद व्यवस्था में कितना अंतर है?कितने गौ-अभयारण्य वास्तव में संचालित हैं? कितने पशुओं को वहां रखा गया है, प्रति पशु चारे के लिए कितना बजट है, गौसेवकों को मानदेय मिल रहा है या नहीं, पशुओं के लिए पानी, चिकित्सा और आश्रय की क्या व्यवस्था है, और सबसे अहम क्या सड़कों पर घूमने वाले गौवंश की संख्या में कमी आई है,इन सवालों के जवाब आंकड़ों के साथ सामने आएंगे तो तस्वीर ज्यादा साफ होगी.


गौठान को बंद करने के बजाय चाहिए था सुधारना
राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी का मानना है कि गौठान की अवधारणा अपने आप में गलत नहीं थी।. उनका कहना है कि गौठान के जरिए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और रखरखाव की एक प्रणाली विकसित करने की कोशिश हुई थी.

cattle problem serious
मवेशियों की समस्या है गंभीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



केंद्र की योजनाओं का हवाला, क्या छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया मॉडल

वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी ने केंद्र सरकार की ओर से गौवंश के रखरखाव और संवर्धन से जुड़ी हालिया पहल का भी उल्लेख किया.यह संकेत देता है कि गौवंश संरक्षण का मुद्दा केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति तक सीमित नहीं है.लेकिन राज्य स्तर पर सवाल यही रहेगा कि केंद्र की योजना और राज्य की व्यवस्था के बीच तालमेल कैसे बनेगा और इसका लाभ जमीन पर पशुपालकों तथा बेसहारा पशुओं तक कैसे पहुंचेगा.


राजनीति बनाम जमीन की हकीकत

गौवंश पर हुए इस पूरे विवाद को तीन दावों में समझा जा सकता है.

कांग्रेस का दावा : गौठान बंद होने से गौवंश सड़कों पर आया, भूख और हादसों में मौतें बढ़ीं और बड़ी संख्या में पशु गायब हुए.
बीजेपी का जवाब : गौठान मॉडल भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया था, सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है और गौवंश संरक्षण के लिए बजट एवं कार्ययोजना बनाई गई.
विशेषज्ञों की चिंता : राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गौवंश सड़क पर न रहे, पशुपालकों की जिम्मेदारी तय हो और सरकार की संरक्षण व्यवस्था वास्तव में जमीन पर काम करें.


दावा कितना सच—जवाब आंकड़ों से मिलेगा

इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के 5 लाख गौवंश गायब होने के दावे, करीब 2500 मौतों के आंकड़े और तस्करी के आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी निर्णायक रूप से सामने आना बाकी है. उसी तरह बीजेपी की नई गौवंश संरक्षण व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव भी केवल घोषणा से साबित नहीं होगा, इसकी सफलता का पैमाना होगा. कितने पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिला, सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या कितनी घटी, चारे-पानी की उपलब्धता कैसी है और पशुओं की मौतों के आंकड़ों में कितना बदलाव आया. हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक फर्क समझना जरूरी है,भारत में बीफ शब्द का इस्तेमाल अक्सर व्यापक अर्थ में किया जाता है, जबकि भैंस के मांस और गाय के मांस के बीच कानूनी और व्यावसायिक अंतर है. इसलिए देश के मांस निर्यात के आंकड़ों को सीधे गायों की तस्करी से जोड़ने के लिए अलग और ठोस प्रमाण की जरूरत होगी.

सवालों के जवाब आना बाकी

क्योंकि सवाल सिर्फ गौठान बंद हुआ या नहीं का नहीं है. सवाल ये है कि गौठान के बाद गायों के लिए विकल्प क्या बना. सवाल ये है कि सड़क पर घूमती गायों की जिम्मेदारी किसकी है. सवाल ये है कि भूख से मौत के दावों की सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पांच लाख गौवंश वास्तव में गायब हुए हैं, तो वे गए कहां ?. इन सवालों के जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों, पशुधन गणना, पुलिस रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जमीन पर मौजूद वास्तविक व्यवस्था से मिलेंगे.


गौठान भले कांग्रेस की योजना रही हो और बीजेपी ने उस मॉडल को बदलने का फैसला किया हो, लेकिन गौवंश की सुरक्षा किसी एक राजनीतिक दल की विरासत नहीं हो सकती. अगर पुरानी व्यवस्था में भ्रष्टाचार था तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर नई व्यवस्था बनाई गई है तो उसका असर भी दिखाई देना चाहिए. क्योंकि गाय सड़क पर है तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, पूरे सिस्टम से है.और मौत हुई है तो उसका कारण राजनीति नहीं, रिकॉर्ड और जांच बताएंगे.


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Last Updated : August 17, 2026 at 3:58 PM IST

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