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कर्मचारी नियमों पर सियासी संग्राम, विरोध के बाद आदेश स्थगित, RSS कनेक्शन पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने

छत्तीसगढ़ में कर्मचारी नियमों पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है.

Congress Attacks RSS and BJP
छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों पर सियासी किलेबंदी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 9:18 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के आचरण नियमों को लेकर जारी एक आदेश ने बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है. पहले सरकार ने कर्मचारियों के संगठन से जुड़ने और गतिविधियों में भागीदारी पर सख्ती दिखाई, फिर चौतरफा विरोध के बाद आदेश को स्थगित करना पड़ा. अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसमें RSS का मुद्दा भी उछल रहा है.

क्या था 21 अप्रैल का आदेश?

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में साफ तौर पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए थे.

सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नियम पर सियासी घमासान (ETV BHARAT)

आदेश के प्रमुख बिंदु

  • कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होगा
  • किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकेगा.
  • किसी भी अन्य शासकीय/अशासकीय संस्था, समिति या संगठन में शामिल होने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी.
  • ऐसा कोई पद स्वीकार नहीं करेगा, जिससे उसकी सरकारी जिम्मेदारियों की निष्पक्षता प्रभावित हो.
  • साथ ही चेतावनी दी गई थी कि उल्लंघन की स्थिति में सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और अनुशासनात्मक नियम 1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

22 अप्रैल को आदेश स्थगित, सरकार बैकफुट पर

इस आदेश के खिलाफ कर्मचारियों और संगठनों के विरोध के बाद 22 अप्रैल 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया.इसमें स्पष्ट कहा गया कि 21 अप्रैल को जारी निर्देशों को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है.यानी सरकार ने एक दिन के भीतर ही अपने ही फैसले पर ब्रेक लगा दिया, जिससे पूरे प्रदेश में भ्रम और चर्चा का माहौल बन गया.

Order of the Government of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश (ETV BHARAT)

सरकार का आदेश और फिर बैकफुट

छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसमें शासकीय कर्मचारियों को किसी भी कर्मचारी संगठन से जुड़ने से पहले विभाग या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई थी. साथ ही राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी को लेकर भी सख्ती के संकेत दिए गए थे.लेकिन 22 अप्रैल को ही सरकार ने इस आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया और कई सवाल खड़े हो गए.

Copy of the Government Order
सरकारी आदेश की कॉपी (ETV BHARAT)

कर्मचारी फेडरेशन का विरोध

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने इस आदेश का कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने संगठन से जुड़ने के लिए अनुमति लेने की शर्त उचित नहीं है.फेडरेशन ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और उपसचिव के सामने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा.कमल वर्मा ने सरकार से अपील की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारी संगठनों को अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता मिलती रहनी चाहिए और भविष्य में भी इसे बनाए रखा जाए.

Mahanadi Bhawan
महानदी भवन (ETV BHARAT)

RSS को फायदा पहुंचाने की कोशिश- कांग्रेस

कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले सख्त आदेश जारी किया गया और फिर अचानक उसे स्थगित कर दिया गया, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है.उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब शासकीय कर्मचारियों को राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में शामिल होने की छूट दे दी गई है?कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरा आदेश RSS की गतिविधियों में कर्मचारियों की भागीदारी को लेकर निकाला गया था, जिससे यह साबित होता है कि सरकार पर संघ का प्रभाव है.

कांग्रेस भ्रम फैला रही- बीजेपी

इस आरोप पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि कांग्रेस बिना आदेश पढ़े ही बयानबाजी कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने पूर्व आदेश को निरस्त किया है और नया संशोधित आदेश जल्द जारी होगा, जिसमें सभी पक्षों से चर्चा की जाएगी।बीजेपी ने यह भी कहा कि सिविल सेवा नियम 1965 के तहत कोई भी शासकीय कर्मचारी सीधे तौर पर राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता और राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता.गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस के RSS वाले आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इसका इस आदेश से कोई संबंध नहीं है और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उछाल रही है.

क्या बदलेगा कर्मचारियों का दायरा?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि शासकीय कर्मचारियों की संगठनात्मक और सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी को लेकर सरकार आखिर क्या स्पष्ट रुख अपनाएगी.अब सभी की नजर सरकार के नए संशोधित आदेश पर टिकी है, जो तय करेगा कि कर्मचारियों की स्वतंत्रता और सेवा नियमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा.

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