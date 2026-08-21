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बीजेपी और उसके नेता दिमागी नक्सली, साय सरकार युवाओं के भविष्य से कर रही खिलवाड़- दीपक बैज

दीपक बैज ने कहा कि" देखिए दिमागी नक्सली तो भाजपाई है और भारतीय जनता पार्टी है. वो इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले से कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला यूथ पढ़ा लिखा शिक्षित युवा छात्र दिमागी नक्सली है. इस सरकार ने सिर्फ छात्र और छात्रा युवाओं को ही दिमागी नक्सली नहीं कहा है, बल्कि देश के 65% आबादी युवा उनको दिमागी नक्सली कहा है.

दीपक बैज ने कहा कि दिमागी नक्सली तो भाजपाई है भारतीय जनता पार्टी है. इसके साथ ही पूरे देश में पेपर लीक के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकंड ईयर का पेपर भी लीक हुआ है. आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है. सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने रायपुर के ब्लू वाटर खदान में युवक के डूब जाने के मामले को लेकर कहा कि ऐसे पत्थर खदान जो गड्ढों में तब्दील हो गए हैं. उन्हें सरकार को सर्वे करा कर इन्हें फिल करना चाहिए या फिर इन गड्ढों को मुरूम और मिट्टी से ढक देना चाहिए.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की सियासत में दिमागी नक्सली वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस लगातार हमलावर है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को घेरा है.

सरकार पेपर लीक न रोककर विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर रही है. लाखों छात्र आज भी सड़कों पर है. इसका जिम्मेदार कौन है. भारतीय जनता पार्टी युवाओं को दिमागी नक्सली कह रही है. मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ही दिमागी नक्सली हैं- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

छत्तीसगढ़ में भी हो रहा पेपर लीक- दीपक बैज

पेपर लीक के मामले को लेकर दीपक बैज ने कहा कि पेपर लीक के मामले को पूरे देश में जेन जी का आंदोलन चल रहा है. वही छत्तीसगढ़ में गुरुवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी सेकंड ईयर का पेपर लीक हो गया. आखिर इसका जिम्मेदार कौन है.

केवल इतना ही नहीं इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग परीक्षा खुले आम नकल किया जा रहा था. सरकार सोई हुई थी. इसी तरह पीएससी परीक्षा में पेपर जांचने वाले का नाम सोशल मीडिया में चल रहा था. SI भर्ती परीक्षा में जिस तरह के नाम आये, आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ. वन विभाग परीक्षा में घोटाला हुआ. आरआई के पदोन्नति में घोटाला हुआ है. कुल मिलाकर यह डबल इंजन की सरकार युवाओं के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा नहीं करा पा रही है. इससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है.

ब्लू वाटर खदान हादसे का किया जिक्र

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एयरपोर्ट के पास ब्लू वाटर खदान में हुए हादसे का जिक्र किया. युवक के डूबे जाने को लेकर दीपक बैज ने कहा कि "ब्लू वाटर खदान में एक युवक की मौत हुई. उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है. ब्लू वाटर खदान में यह कोई पहली घटना नहीं है. इसके पहले भी इस तरह की कई घटना हो चुकी है.

इसका सीधा-सीधा नियम यह है कि किसी पत्थर खदान से पत्थर निकाला जाता है और वहां पर गहरा गड्ढा होता है या फिर उनका लीज समाप्त हो जाता है तो उनका खदान बंद हो जाता है. उन खदानों को मिट्टी या मुरूम से गड्ढे को भरना या फिल करना होता है. लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से आज भी वह गड्ढे गहरे और गहरे पानी में तब्दील हो चुका है. जो सीधा-सीधा आम आदमी और युवाओं की जान का खतरा है.

यह कोई पहली घटना नहीं है. इसके पहले भी एयरपोर्ट के पास स्थित ब्लू वाटर खदान में 10 लोगों की मौत हो चुकी है. इस तरह से सरकार को पूरे प्रदेश में इस तरह के पत्थर खदानों में जहां पर गहरे गड्ढे हो गए हैं. उनको सर्वे कराकर ऐसे गड्ढों और खदानों को मुरूम और मिट्टी से बंद करने की आवश्यकता है. इसके लिए सरकार को सर्वे करना चाहिए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

E 20 और महंगाई पर दीपक बैज ने मोदी सरकार को घेरा

दीपक बैज ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जिद के कारण आम आदमी महंगाई की मार झेलने को मजबूर है. एक तरफ E 20 पेट्रोल के कारण गाड़ियां खराब हो रही है. दूसरी तरफ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कारण शक्कर महंगे हो गए हैं. पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं. लेकिन पेट्रोल के दाम में कोई कमी नहीं हो रही है.

कुल मिलाकर इस सरकार ने मोदी सरकार ने आम जनता को लूटने का काम कर रही है. पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर नकली पेट्रोल बेचकर गाड़ियां खराब कर रही है. ज्यादा मुनाफा कमा रही है. इथेनॉल बेच रहे हैं. बावजूद इसके रेट कम नहीं हो रहे. लेकिन शक्कर के दाम बढ़ गए. इस तरह से मोदी सरकार ने महंगाई को चरम पर ला दिया है. गाड़ियां बर्बाद हो गई पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं. इथेनॉल मिलाकर लूटा जा रहा है.

