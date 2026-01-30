ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की डेट पर राजनीति, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा, कांग्रेसियों ने मारी कल्टी

धमतरी : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव शुक्रवार को धमतरी के दौरे पर रहे. यहां पर उन्होंने तेलीनसत्ती गांव में साहू समाज द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया. मंच के माध्यम से उन्होंने साहू समाज को एक बार फिर 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है. कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम ने मीडिया से चर्चा भी की. लेकिन इस दौरान एक हास्यास्पद नजारा भी रहा. जहां धान खरीदी तिथि बढ़ाने के सवाल पर जैसे ही डिप्टी सीएम ने बोलना शुरू किया और कांग्रेस को घेरने लगे तभी अगल बगल में खड़े कांग्रेसी नेताओं ने वहां से कल्टी मार दिया. इस दौरान भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू मुस्कुराने लगी.

मीडिया द्वारा धान खरीदी की डेट बढ़ाने के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेसियों को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस धान खरीदी से पहले भ्रम फैलाने का काम किया है. पहले कांग्रेस ने कहा कि सरकार धान खरीदी के लिए तैयार नहीं है, खरीदना नहीं चाहती है, तैयारी नहीं है, उस तरह की बातें करने लगी. सभी किसानों को टोकन जारी हुआ है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने स्पष्ट रूप से कहा है किसानों का नियमानुसार एक-एक दाना धान की खरीदी होगी. वह सरकार ने किया है टोकन भी जारी किया गया था.जब डिप्टी सीएम कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे तो कांग्रेस नेता वहां से चले गए.

डिप्टी सीएम अरुण साव का धमतरी दौरा (ETV BHARAT)

इस दौरान उपमुख्यमंत्री के पीछे पूर्व दुग्ध संघ के अध्यक्ष विपिन साहू, धमतरी विधायक ओंकार साहू और पूर्व विधायक लेख राम साहू मौजूद थे. वहीं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू भी बगल में खड़ी हुई थी. जैसे ही डिप्टी सीएम ने कांग्रेसियों के बारे में बोलना शुरू किया कांग्रेस के नेता पहले मुस्कुराते नजर आए फिर कैमरे के फ्रेम से कल्टी मार दिया. उनके हटते ही रंजना साहू मुस्कुराने लगीं

धमतरी में साहू समाज का शपथ ग्रहण (ETV BHARAT)

साहू समाज को डिप्टी सीएम साव ने दिया धन्यवाद

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि साहू समाज के पदाधिकारी का शपथ ग्रहण हुआ है. तेलीनसत्ती माता महोत्सव का आयोजन हुआ है. साहू समाज का वैधानिक रूप से हर 3 साल में चुनाव होता है. समाज के लोगों को एकजुट करना, एक साथ मिलकर चलना, सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम साहू समाज के माध्यम से होता है. जिला साहू समाज के पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं.