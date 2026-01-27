ETV Bharat / state

पंचायत परिसीमन के विरोध में कांग्रेसी बोले- दिखाएंगे आईना, भाजपा ने किया पलटवार

बीकानेर में पंचायत राज चुनाव को लेकर हुए परिसीमन पर अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

Delimitation in Rajasthan
कांग्रेस का पैदल मार्च (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: पंचायत राज परिसीमन की सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. मंगलवार को बीकानेर में विश्नोई धर्मशाला से जिला कलेक्टर कार्यालय तक कांग्रेस ने पैदल मार्च कर जिला कलेक्टर को अपना विरोध जताया. देहात कांग्रेस के अध्यक्ष बिशनाराम सियाग की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे.

सत्ता की लालच : देहात कांग्रेस के अध्यक्ष बिशनाराम ने कहा कि किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा. मनरेगा मेंं बदलाव कर नया काला कानून लेकर आए हैं और अब पंचायत राज में परिसीमन अपने हिसाब से कर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी का ध्यान नहीं रखा. वहीं, वोटों के कटौती से भाजपा सत्ता का लालच दिखा रही है, लेकिन जनता सब समझती है. उन्होंने साफ किया कि परिसीमन की सूची का अंतिम प्रकाश हो गया है. बावजूद इसके, हमारा यह विरोध-प्रदर्शन जनता की आवाज को उठाना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि भाजपा अपनी सरकार का दुरुपयोग करते हुए किस हद तक जा रही है.

परिसीमन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

सफल नहीं होने देंगे : बिशनाराम ने कहा- भले ही अपने हिसाब से भाजपा ने पंचायत का परिसीमन गलत तरीके से कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस इसे सफल नहीं होने देगी. जनता में इसको लेकर भारी आक्रोश है और आने वाले चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी.

पढ़ें : डोटासरा ने कहा- भाजपा ने चुनाव आयोग और पंचायती राज को बनाया पंगु, दिलावर बोले- जेल जाएंगे पीसीसी चीफ

कांग्रेस की हताशा : उधर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन के बीच देहात भाजपा अध्यक्ष श्याम पंचारिया ने कहा कि यह कांग्रेस का विरोध नहीं, बल्कि उनकी हताशा है. उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक परिसीमन हुआ है. भजनलाल सरकार की 2 साल की बेहतर कार्य योजनाओं के चलते कांग्रेस बौखला गई है और हताशा के चलते इस तरह से जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है.

बीकानेर जिला परिषद में पहली बार भाजपा का जिला प्रमुख बनने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जिला परिषद और पंचायत राज के चुनाव में भाजपा अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाएगी.

TAGGED:

POLITICS ON DELIMITATION
CONGRESS TARGETS BJP
कांग्रेस की हताशा
परिसीमन की सूची
DELIMITATION IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.